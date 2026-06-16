Si creciste viendo las aventuras de Woody, Buzz y Jessie, probablemente sabes que Toy Story nunca ha sido solo una película. Ha sido una de esas historias que acompañan distintas etapas de la vida. Ahora, a unos días del estreno de Toy Story 5, esa nostalgia llega al mundo de la moda gracias a la colección de adidas que ya está disponible en México.

La colaboración apuesta por convertir a algunos de los personajes más queridos de Pixar en sneakers coleccionables, sin perder el ADN deportivo y urbano que caracteriza a la firma alemana. El resultado es una colección que combina referencias cinematográficas, detalles de diseño y piezas pensadas para usarse más allá del estreno de la película. Las piezas más llamativas son, sin duda, los tres modelos inspirados en los personajes principales de la saga.

Samba OG Woody

La clásica silueta Samba se transforma en un homenaje al vaquero más famoso de Pixar. El diseño incorpora tonos amarillo, café y rojo que remiten inmediatamente al atuendo de Woody. Destacan las tres franjas laterales con un patrón inspirado en su camisa de cuadros, así como detalles que evocan el cinturón y el pañuelo característicos del personaje.

El resultado es un par lleno de referencias, pero suficientemente discreto para integrarse en un look cotidiano. En México, el modelo para adulto tiene un precio aproximado de $2,599 pesos.

Foto: adidas

Adistar Control 5 Buzz Lightyear

Para quienes prefieren diseños más atrevidos, adidas apostó por convertir a Buzz Lightyear en un sneaker futurista. La silueta Adistar Control 5 utiliza una base blanca con acentos verdes, morados, azules y rojos que replican el icónico traje espacial del personaje.

Los detalles metálicos y la construcción técnica hacen que este sea probablemente el modelo más llamativo de toda la colección. Incluso incorpora referencias gráficas al apellido “Lightyear”. Su precio en México es de $3,049 pesos.

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Foto: adidas

Samba Jane Jessie

Jessie también tiene su propia interpretación dentro de la colección. Adidas tomó la tendencia de los sneakers Mary Jane y la mezcló con elementos inspirados en la vaquera favorita de Toy Story. El diseño incorpora detalles que recuerdan al estampado de vaca de su vestuario, así como acabados en mezclilla y costuras decorativas que hacen referencia a su característico look western.

Este modelo está disponible para mujer y tiene un precio aproximado de $2,399 pesos en México. Más allá de los tenis: ropa y accesorios inspirados en Toy Story.

Foto: adidas

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La colección no se limita al calzado.

Adidas también lanzó mochilas, gorras, calcetines, joggers y conjuntos deportivos para niños, ampliando la propuesta hacia un universo más completo pensado para fans de todas las edades.

Entre las piezas destacan mochilas temáticas, conjuntos de playera y short, además de versiones infantiles de varios de los tenis principales. Los precios van desde los $379 pesos para calcetines hasta más de $3,000 pesos para algunos modelos de sneakers de colección.

Foto: adidas

Una colección que mezcla nostalgia y moda

Las colaboraciones entre marcas deportivas y franquicias cinematográficas se han convertido en una constante, pero pocas tienen el peso emocional de Toy Story.

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Con esta colección, adidas apuesta por una fórmula que suele funcionar: tomar personajes reconocibles y reinterpretarlos desde el diseño, sin caer en una estética infantil. Los resultados son sneakers que pueden llamar la atención de coleccionistas, fanáticos de Pixar y amantes de la moda urbana por igual. Porque a veces crecer no significa dejar atrás a Woody, Buzz y Jessie. Solo significa encontrar una nueva forma de llevarlos contigo.

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