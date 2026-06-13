La marca española Stradivarius presenta una nueva colección para el verano 2026. Las prendas destacan por sus detalles minimalistas y su color principal: blanco.

Sus looks se ajustan a las tendencias de la temporada gracias a su propuesta femenina contemporánea fácil de combinar. Si quieres saber más detalles sobre esta colección, en De Última te contamos todo lo que debes saber.

El color blanco es el protagonista de la colección. Foto: Cortesía Stradivarius

¿Cuál es la nueva colección de Stradivarius?

Stradivarius sorprende a todos con su colección Romanticismo en contraste, donde el color blanco, el romanticismo contemporáneo y el minimalismo son los protagonistas.

"Corsés, tops con acabados fruncidos, blusas vaporosas, pantalones fluidos y faldas de caída suave definen una propuesta que combina delicadeza y carácter en partes iguales", detalla la marca.

Las nuevas prendas de la marca española tienen una estética romántica contemporánea, pues recupera los encajes, bordados, frunces y volúmenes. Estos detalles no solo aportan textura a los looks, sino que evitan que se vean planos o aburridos y logran profundidad en cada look.

Tops delicados

Los tops estilo corsé son parte importante de la nueva colección. Se ciñen al torso, pero sin quedar completamente ajustados; tienen detalles como lazos, frunces y encajes capaz de enriquecer los looks.

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Corsé blanco con escote de corazón y lazos en la espalda. Foto: Cortesía Stradivarius

Top off the shoulders. Foto: Stradivarius

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Pantalones fluidos

El pantalón bombacho es uno de los modelos en tendencia en 2026 que destaca en la nueva colección de Stradivarius. Este cuenta con cintura elástica con lazo ajustable. El largo llega al tobillo con acabado en puño elástico, idóneo para usar con sandalias planas.

Pantalón bombacho blanco con cintura elástica ajustable. Foto: Cortesía Stradivarius

Pantalón bombacho blanco con cintura elástica ajustable, lazo ajustable y largo al tobillo con acabado en puño elástico. Foto: Stradivarius

Faldas de caída ligera

La falda de estilo boho por excelencia es un básico para el verano, es perfecta para lucir con blusas en el mismo color para vestir un 'total white' o con tops con estampados de temporada. Esta falda midi cuenta con cintura elástica y tiene un forro interior combinado a tono.

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Falda midi fluida blanca con cintura elástica. Foto: Cortesía Stradivarius

Falda midi fluida blanca con cintura elástica y forro interior combinado. Foto: Stradivarius

Las sandalias planas con detalle de piedra

Además de las prendas de ropa, la colección ofrece unas sandalias planas tipo pala de efecto piel. Con tiras en la parte superior y detalle de piedra, se presentan como una opción cómoda y chic para la temporada.

Sandalias planas cafés tipo pala de efecto piel. Foto: Stradivarius

Sandalias con detalle de piedra en el empeine. Foto: Stradivarius

Stradivarius afirma que este tipo de calzado, junto con accesorios como sus brazaletes metálicos y gafas de sol maxi, le dan carácter a sus looks, y crean un contraste perfecto con la delicadeza de los tejidos en la ropa.

Finalmente, la marca explica que “es una colección que encuentra belleza en los pequeños detalles y celebra una forma de vestir libre, natural y llena de matices”.

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¿Cuánto cuesta la nueva colección de Stradivarius?

Los precios de la colección Romanticismo en contraste rondan desde los $500 hasta los $1,000 pesos. La puedes adquirir en sus tiendas físicas o en su tienda online.

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