Las proporciones cambian y con ellas la manera de construir un look. En su más reciente drop, Stradivarius explora el poder del volumen como elemento central del estilismo.

La propuesta no gira en torno al exceso, sino al equilibrio: prendas que amplifican la silueta y redefinen la estructura del cuerpo a través de cortes estratégicos y superposiciones.

La colección de primavera confirma una tendencia clara: la moda se está alejando de lo ajustado para abrazar formas más libres, arquitectónicas y expresivas.

Stradivarius redefine las proporciones con su nuevo drop volumétrico. Foto: Cortesía Stradivarius

Lo nuevo de Stradivarius: el volumen como punto de partida

Bombers amplias, pantalones balloon y siluetas bombachas marcan el ritmo de la colección. Las chaquetas estructuradas aportan presencia en la parte superior del cuerpo, mientras que los maxi cinturones ajustan la cintura para generar contraste y definir la figura. El resultado es un juego constante entre amplitud y estructura.

Una colección donde el volumen se convierte en declaración de estilo. Foto: Cortesía Stradivarius

Los pañuelos anudados —colocados estratégicamente sobre pantalones o faldas— introducen un nuevo eje visual que rompe la linealidad tradicional y suma dimensión al conjunto.

Pantalones con efecto globo

El foco está, sin duda, en la parte inferior. Los pantalones balloon y los joggers con bajos ajustables crean un efecto globo que redefine el movimiento y aporta dinamismo al look.

Lejos de verse informales, estas siluetas se combinan con blazers, camisas estructuradas o capas superpuestas que elevan la propuesta y la llevan a un terreno más sofisticado.

Las proporciones cambian y con ellas la manera de construir un look. Foto: Cortesía Stradivarius

Accesorios que potencian la silueta

Los accesorios no funcionan como complemento, sino como extensión del concepto. Bolsos de formas suaves y redondeadas, detalles metálicos, brazaletes marcados y maxi gafas refuerzan la narrativa volumétrica. Cada elemento suma presencia, textura y carácter.

Maxi cinturones y pañuelos anudados transforman la estructura del look. Foto: Stradivarius

Este drop no busca discreción. Propone una silueta con intención, donde el volumen no es exageración sino postura. Las proporciones se convierten en herramienta creativa y en el centro de la conversación estilística.

Stradivarius demuestra que jugar con la forma puede ser tan poderoso como apostar por el color o el estampado: todo está en cómo se construye la figura.

