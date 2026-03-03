"Marc by Sofia" es un documental dirigido por la cineasta Sofia Coppola que tiene como propósito mostrar el trabajo del diseñador estadounidense Marc Jacobs, su amigo de casi toda la vida.

Si quieres saber más acerca del nuevo proyecto de ambos, en De Última te contamos todo el contexto que necesitas saber.

"Marc by Sofia" es el próximo documental de Sofia Coppola con su amigo de tres décadas, Marc Jacobs. Foto: Instagram @sofiacoppola

¿Sobre qué tratará el primer documental de Sofia Coppola?

Desde el año pasado, Sofia Coppola, directora de cine, y Marc Jacobs, diseñador de moda, anunciaron a través de redes sociales el rodaje de un posible documental dirigido por ella.

El trabajo no se materializó públicamente hasta su estreno en la edición 82 del Festival Internacional de Cine de Venecia, el 2 de septiembre de 2025, además de eso no se sabían más detalles acerca de su estreno para el público, hasta ahora.

Tanto Coppola como Jacobs presentaron el tráiler de su esperado documental hace pocos días, con una duración de un minuto cincuenta y siete. Ambos lo compartieron por medio de sus cuentas de Instagram.

"Marc by Sofia" llegará a la pantalla grande en marzo de este año; no solo promete mostrar el trabajo del diseñador, sino también una faceta más personal. De acuerdo con la directora de cine, al principio rechazó la idea de realizar un documental sobre el creativo debido al sentimiento de presión por ser su amiga.

En su primer documental, Sofia ha decidido retratar esa amistad y conexión emocional que han mantenido durante tres décadas, además de adentrarse en la carrera en la moda de Marc y explorar sus inspiraciones.

El documental Marc by Sofia se estrenará en pantalla grande en marzo de este año. Foto: Instagram @a24

Leer también: Así fue el debut de Demna en la pasarela con Gucci

Se dio a conocer que el documental no será una historia contada en tiempo lineal, Coppola describió la narración de su nuevo proyecto en una entrevista para un medio estadounidense como un “collage” y dijo que su propósito inicial era lograr “un retrato impresionista de él (Marc Jacobs) y poder explorar sus aspiraciones”.

"Marc by Sofia" es una producción de A24 y This Machine, tendrá una duración de una hora y treinta y siete minutos. Como directores de fotografía participan Jenna Rosher, Shane Sigler y, por supuesto, el hermano de Sofia, Roman Coppola.

Leer también: Alexandra Saint Mleux deslumbra en su boda civil con Charles Leclerc

Recibe todos los viernes Hello Weekend, nuestro newsletter con lo último en gastronomía, viajes, tecnología, autos, moda y belleza. Suscríbete aquí: https://www.eluniversal.com.mx/newsletters/