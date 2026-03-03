Más Información

La cultura pop y el streetwear vuelven a encontrarse con el lanzamiento de la nueva colección x Hello Kitty and Friends, una colaboración de edición limitada que toma como punto de partida la amistad, los recuerdos compartidos y la estética que marcó a toda una generación.

Inspirada en el universo creado por Sanrio, la propuesta integra a personajes icónicos como y Cinnamoroll en una narrativa visual que mezcla nostalgia con códigos contemporáneos.

Converse presenta su nueva colaboración con Hello Kitty and Friends en México. Foto: Cortesía Converse
Siluetas clásicas con un giro nostálgico

La colección reinterpreta modelos emblemáticos de Converse como los Chuck 70 y Chuck Taylor All Star, incorporando ilustraciones tipo scrapbook, prints estilo sticker y detalles que evocan pulseras de la amistad y momentos en grupo.

Entre los elementos distintivos destacan:

  • Ilustraciones de los personajes.
  • Mediasuelas con acabado vintage.
  • Parches conmemorativos.
  • Charms en las agujetas.
Los icónicos Chuck Taylor se reinventan con gráficos inspirados en el universo de Sanrio. Foto: Cortesía Converse
Cada diseño conserva el ADN clásico de la marca, integrando materiales durables y amortiguación OrthoLite en modelos seleccionados, elevando la propuesta estética sin perder funcionalidad.

Además, se incorporan modelos de calzado infantil con sistemas easy-on y straps ajustables, pensados para facilitar su uso sin alterar la silueta original.

Más allá del calzado: apparel y accesorios

La colaboración también se expande hacia prendas y accesorios. La colección incluye t-shirts gráficas, baby tees, hoodies, mochilas, tote bags y bolsos tipo bowler que mantienen el mismo lenguaje visual: ilustraciones divertidas, guiños noventeros y una vibra colectiva.

Fecha de lanzamiento y precios en México

El lanzamiento oficial en México será el 5 de marzo de 2026. La mayoría de los productos estarán disponibles esa misma semana, mientras que algunos accesorios llegarán en entregas escalonadas.

La colección Converse x Hello Kitty and Friends llega en edición limitada. Foto: Cortesía Converse
A partir de ahora, los interesados pueden registrarse en el sitio oficial de Converse México para obtener acceso a la preventa exclusiva, que se llevará a cabo el miércoles 4 de marzo a las 00:00 horas.

La colección estará disponible en converse.com.mx y en boutiques físicas de la marca, con un rango de precios que va de $1,199.00 a $2,499.00 MXN, dependiendo del modelo.

Las tallas incluyen:

  • Infantil: del 10 al 17 cm.
  • Adulto: del 22 al 26.5 nacional.

La disponibilidad puede variar según el modelo.

Hello Kitty y Cinnamoroll protagonizan la nueva propuesta de Converse. Foto: Cortesía Converse
