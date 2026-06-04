La inteligencia artificial ya responde preguntas, redacta textos y organiza tareas. Ahora también quiere vender. Durante la conferencia Conversations 2026, celebrada en Londres, Meta presentó Business AI, una nueva solución de inteligencia artificial conversacional diseñada para que las empresas atiendan clientes y concreten ventas de manera autónoma a través de plataformas como WhatsApp.

La propuesta apunta a una transformación de fondo en el comercio digital, que una conversación pueda convertirse en una experiencia de compra completa sin necesidad de intervención humana.

Para lograrlo, la herramienta se conecta directamente con la información de los negocios, accede a catálogos, disponibilidad de inventario y estado de pedidos en tiempo real, y acompaña al consumidor durante todo el proceso de compra.

En este lanzamiento global, Meta eligió a Tiendanube como integración oficial para marcas de América Latina, una decisión que refleja el creciente peso de la región en el desarrollo de tecnologías para comercio electrónico.

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Del chat al carrito de compra

La apuesta de Meta se sustenta en un comportamiento cada vez más común entre los consumidores latinoamericanos, que usan WhatsApp no solo para comunicarse, sino también para resolver dudas sobre productos, solicitar recomendaciones y cerrar compras.

Business AI busca aprovechar ese hábito. La herramienta funciona como un agente inteligente capaz de interactuar con los clientes dentro de la conversación, entender sus necesidades y ofrecer respuestas contextualizadas con información actualizada del negocio.

La integración opera mediante el sistema MCP Storefront de Tiendanube, que permite que el agente de IA consulte en tiempo real el catálogo de productos, los precios, el stock disponible y el estado de los pedidos.

El resultado es una experiencia que promete reducir tiempos de espera y ampliar la capacidad de atención de los comercios. Una consulta realizada durante la madrugada, por ejemplo, puede recibir una respuesta inmediata con información precisa sobre productos y disponibilidad, guiando al comprador hasta el proceso de pago.

Business AI conecta conversaciones, catálogos y compras para que la inteligencia artificial atienda y venda sin pausas. Foto: Especial

El avance del llamado comercio agéntico

La presentación de Business AI también puso sobre la mesa un concepto que comienza a ganar relevancia en la industria tecnológica: el comercio agéntico.

Este modelo plantea que los agentes de inteligencia artificial participen activamente en distintas etapas de la compra. Además de responder preguntas, también presentan productos, procesan solicitudes, gestionan servicios posventa y mantienen el contexto completo de la interacción.

En otras palabras, la IA deja de ser una herramienta de apoyo para convertirse en un actor operativo dentro del proceso comercial.

“De esta forma, en el comercio agéntico los agentes de IA actúan de forma autónoma dentro del recorrido de compra: responden, presentan, procesan y gestionan la posventa”, explicó la compañía en un comunicado.

Un mercado de escala global

La dimensión de esta apuesta es considerable. Según datos compartidos por Meta, su familia de aplicaciones reúne cerca de 3.98 mil millones de usuarios activos mensuales, lo que convierte a sus plataformas en uno de los mayores ecosistemas digitales del mundo.

Para los comercios que operan en América Latina, la integración representa la posibilidad de acercar sus productos a consumidores que ya pasan gran parte de su tiempo interactuando con marcas dentro de aplicaciones de mensajería.

Juan Martín Vignart, country manager de Tiendanube México, considera que el contexto es especialmente favorable para el país: “México es uno de los mercados de mayor crecimiento para el comercio digital en América Latina, y esta integración llega en el momento exacto”, señaló.

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