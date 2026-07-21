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El primer ministro de Canadá, Mark Carney, declaró que está "evaluando todas las opciones" para responder al aumento del 50% de los aranceles sobre varios productos canadienses anunciado el lunes por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.
"Canadá hará lo que sea necesario para apoyar a sus trabajadores y sus empleos", precisó Carney ante la prensa después de hablar en la mañana con el mandatario estadounidense.
"Hemos acordado intensificar nuestras negociaciones en las próximas dos semanas", adelantó el primer ministro canadiense quien no contempla, por el momento, desplazarse a Washington.
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Estos nuevos aranceles, que se aplicarán dentro de un mes a productos tan diversos como el vino, los bastones de hockey o incluso el cemento, incluirán los bienes que entren en Estados Unidos en el marco del acuerdo norteamericano de libre comercio T-MEC, que los dos países mantienen con México.
Este acuerdo, vital para Canadá, también deberá ser objeto de negociaciones después de que Washington anunciara el 1 de julio que no lo renovaría, sometiéndolo así a una revisión anual y a una prórroga cada año.
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"Nuestro principal objetivo sigue siendo conseguir un acuerdo global", precisó el primer ministro liberal.
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La oposición conservadora, por su parte, critica la acción del gobierno Carney, orientada a la conclusión de nuevas alianzas internacionales, y llama a aprovechar los recursos naturales del gigantesco territorio canadiense en respuesta a la guerra comercial con Estados Unidos.
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Estados Unidos anunciará nuevos aranceles a unos 60 países en los próximos días, anticipó este martes el representante para el Comercio (USTR), Jamieson Greer, durante una entrevista a CNBC.
mcc
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