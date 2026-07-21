Juchitán.- Trabajadores de la Comisión Estatal del Agua para el Bienestar (Ceabien) tomaron las oficinas de la dependencia en los diferentes municipios de la región del Istmo de Tehuantepec, y de acuerdo con la dirigencia sindical, la protesta se replica en los 14 organismos operadores que existen en la entidad.

Milton López Hernández, secretario de Organización del Sindicato de Trabajadores de la Ceabien, explicó que la movilización es para exigir un incremento salarial y el pago de retroactivos.

Además, es para demandar la recontratación de un trabajador que fue despedido del organismo operador de la dependencia en Salina Cruz, por pretender afiliarse al sindicato.

“Cerramos oficinas en los diferentes organismos de los 14 que hay en el estado de Oaxaca, por un despido injustificado del compañero de Salina Cruz por el simple hecho de pedir agremiarse a su sindicato. Lo corrió prácticamente, así como para exigir el pago del incremento salarial y el retroactivo de los trabajadores”.

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Milton López informó que hasta el momento no han tenido ningún acercamiento o mesa de negociación con el director general de la Ceabien, Neftalí López Hernández, a quien acusó de usar los recursos públicos de los organismos operadores por concepto del pago de servicio de agua y alcantarillado para eventos de carácter político.

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Y advirtió que la toma de las oficinas de la dependencia estatal continuará hasta que haya una solución a sus demandas.

“Tenemos una partida presupuestal de más de 490 millones de pesos que deberían ser utilizados para los organismos operadores, pero a la Dirección General no le interesa, le interesa la lana, los recursos que entran a los organismos operadores para seguir manoseando y utilizarlos en eventos de carácter políticos”.

El líder sindical aseguró que su protesta no afectará el suministro del servicio de agua potable a la población en la región del Istmo de Tehuantepec.

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