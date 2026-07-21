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Culiacán. - La Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios inició un operativo de verificación sanitaria en albercas públicas, hoteles, balnearios y clubes deportivos para certificar que son aptas para que los huéspedes, socios y turistas puedan bañarse en ellas sin riesgo para su salud.
En la revisión se verifica que se cumpla con la Norma Oficial Mexicana NOM-245-SSA!-2010 en la que se establecen los requisitos sanitarios y la calidad del agua que se usa en las albercas, a fin de reducir los riesgos en la salud de los usuarios.
Los inspectores revisan las condiciones generales de higiene, el funcionamiento de los sistemas de filtración y desinsectación, los niveles adecuados de cloro residual y pH, el mantenimiento de las instalaciones y la bitácora del control del agua.
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En cada alberca que se visita, se toman muestras del agua para su análisis microbiológico, con el propósito de detectar oportunamente la posible presencia de microorganismos que representan un riesgo para la salud de los que ingresan.
Beatriz Aguiar Monroy, comisionada Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, externó que con estas medidas preventivas en esta época de vacaciones, se busca garantizar a las familias que acuden a espacios recreativos que estén seguros.
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Dio a conocer que se recomienda a los propietarios de las albercas mantener un programa de limpieza continua, con desinsectación y monitoreo de la calidad del agua y además, vigilar que los usuarios practiquen la higiene de ducharse antes de ingresar.
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