Culiacán, Sin.- La Secretaría de Turismo del Estado, Mireya Sosa Osuna estimó que en este periodo vacacional de verano, se tendrá un flujo de visitantes a las playas, sobre todo a Mazatlán, de un millón 440 mil personas, en base a los registros de las reservaciones de hoteles e inmuebles de hospedaje.

Señaló que como parte de los atractivos del puerto, en la zona turística se colocaron más de sesenta emprendedores con negocios variados, a fin de que los visitantes locales, nacionales y extranjeros, pueden adquirir algún recuerdo de esta ciudad.

Mazatlán espera 1.44 millones de turistas en verano. Foto: Especial

Dio a conocer que Mazatlán cuenta con una serie de atractivos, adicionales a sus playas, como es la gastronomía, rica en platillos elaborados con productos del mar, las visitas a la zona de Tres Islas, paseos en el catamarán o por el centro histórico.

La funcionaria manifestó que se cuenta con sitios emblemáticos, como son el Observatorio 1783, el museo de ballenas, el faro y el Gran Acuario, entre otros sitios, donde pueden acudir los turistas a conocer las maravillas.

Mazatlán espera 1.44 millones de turistas en verano. Foto: Especial

Sosa Osuna externó que Mazatlán observa una tendencia a la alza en cuanto al flujo de visitantes, ya que de enero a la fecha, acumula a más de 2.4 millones de visitantes, con una ocupación hotelera promedio del 75 por ciento de los alojamientos disponibles.

La Secretaría de Turismo explicó que en poco más de seis meses, con el continuo movimiento de visitantes locales, nacionales y extranjeros al puerto, se ha tenido una derrama económica de 17 mil 251 millones de pesos, cifra que se traduce directamente en el bienestar económico de miles de familias que dependen del turismo.

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