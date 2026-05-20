El primer estudio que diagnostica el estado real de la inteligencia artificial (IA) Agéntica en Iberoamérica presenta como conclusión que auque las empresas de la región avanzan en su adopción, el impacto en el negocio sigue siendo marginal.

El "Observatorio Agentic AI 2026", elaborado por NTT Data a partir de entrevistas con 130 directivos de grandes organizaciones en España y América Latina, revela una brecha profunda entre expectativas y resultados.

El estudio presentado en InterConnect México, el evento más importante de NTT Data para clientes y partners, indica que 59% de las organizaciones iberoamericanas opera con pilotos dispersos y sin conexión a los procesos centrales del negocio y que sólo el 3.8% ha logrado un despliegue industrial de IA agéntica.

Esto se refleja también en el tipo de agentes que se desarrollan, pues el 52% son analíticos, es decir, equivalentes a "un consultor caro", y el 79% no está conectado al core del negocio.

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Liderazgo, el eslabón roto

El estudio identifica la falta de liderazgo ejecutivo como el principal obstáculo. Solo el 10% de las iniciativas cuenta con patrocinio directo de los CEO, lo que mantiene a la IA confinada en los departamentos de tecnología y la desconecta de la estratégia de las compañías.

El 40% de los directivos reconoce que no logra construir un caso económico sólido para justificar la implementación.

Presupuesto propio para IA Agéntica

El 66% de las empresas destina menos del 5% de su presupuesto de TI a IA agéntica, y el 62% mezcla esa inversión con el presupuesto general de transformación digital. Para Pablo Saez, Head de Data y Analytics en NTT Data para Iberoamérica, esto es un problema estructural.

"La IA agéntica es tan importante que tiene que tener su propio presupuesto, su propio ownership dentro de la compañía y estar en la mesa del CEO. No hay que mezclarlo con el presupuesto de transformación digital. Son dos cosas conectadas, pero distintas", declaró.

El primer estudio que diagnostica el estado real de la inteligencia artificial (IA) Agéntica en Iberoamérica. Foto: Especial

El dato no estructurado como materia prima

El 88% de las empresas no tiene implementado el gobierno de los datos no estructurados (PDFs, presentaciones, correos) que es precisamente la materia prima con la que operan los agentes de IA.

Sin esa base, la confianza en los resultados de los sistemas agénticos se erosiona, lo que frena la inversión y mantiene el ciclo de pilotos sin escalar. Solo el 26% de las organizaciones está preparado técnicamente para soportar agentes autónomos a gran escala.

El escurridizo ROI

El dato más revelador del estudio es quizás el más directo, que el 58% de las empresas valora que el impacto global de la IA agéntica en su organización es bajo, y solo el 4% reporta un retorno financiero real.

El problema, concluye el informe, no es tecnológico ni presupuestario, es organizacional. La región está desplegando tecnología de vanguardia en estructuras con modelos de gestión que no han cambiado.

Sin embargo, las inversiones no se detienen y las empresas siguen apostando por esta tecnología, lo que otorga la posibilidad de corregir el rumbo antes de que la brecha se amplíe.

El estudio “Observatorio Agentic AI en España e Iberoamérica” está disponible para su descarga en el sitio web oficial de NTT Data México.

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