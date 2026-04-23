Durante la apertura del Adobe Summit 2026 en Las Vegas Shantanu Narayen, CEO de Adobe, destacó que nos encontramos en un punto de inflexión donde la inteligencia artificial (IA) está remodelando la creatividad y el marketing.

Esta tecnología ayuda a las personas a superar el "miedo a la página en blanco", sin sacrificar factores críticos para las empresas como la consistencia de la marca y la protección de la propiedad intelectual.

Un aspecto relevante fue la presencia de Jensen Huang, fundador y CEO de Nvidia, en la conferencia inaugural, una de las empresas más influyentes en el mundo porque produce alrededor de 80% de los chips para plataformas de IA.

El ejecutivo proyectó un futuro donde las interfaces de software tradicionales (de mover el mouse y hacer clic) serán reemplazadas por sistemas agénticos inteligentes que interactúan directamente con las herramientas.

Adobe Summit anuncia la nueva era del marketing con IA Agéntica. Imagen: Adobe

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Es decir, los creativos trabajarán más en hacer solicitudes (prompts) como se hace en las aplicaciones de IA. Pasando de una IA generativa que simplemente responde información, a una IA agéntica que colabora y "realiza trabajo real".

Incluso, dijo que el propio marketing de Nvidia está construido con las herramientas de Adobe y bromeó diciendo que se alegraba de haber negociado su licencia corporativa de software de forma anticipada, ya que el uso de las herramientas de Adobe dentro de Nvidia está "disparándose" gracias al uso de agentes de IA.

Mientras que el CEO de Adobe planteó las bases de lo que denominan "la fábrica moderna de marketing", en la que se necesita una "orquestación de la experiencia del cliente" que permita a las marcas crear y personalizar contenido a una escala sin precedentes.

Un gemelo digital

Lejos de temer por la pérdida de empleos, el CEO de Nvidia argumentó que los agentes de IA amplificarán el ingenio humano, permitiendo a los creadores e ingenieros experimentar a tal velocidad que terminarán "más ocupados que nunca" explorando nuevas ideas.

Nvidia, además de desarrollar la infraestructura computacional de IA lidera la investigación pionera en gráficos 3D, robótica y la creación estructurada de gemelos digitales. Un elemento fundamental porque las empresas deberán empezar su proceso de marketing construyendo un “gemelo digital” estructurado y absolutamente preciso de sus productos (como un coche o un frasco de perfume) utilizando gráficos 3D.

A partir de este “Digital Twin”, las marcas pueden aprovechar modelos de IA personalizados a través de Firefly Foundry para integrar el producto en innumerables entornos generados por IA, garantizando un contenido contextual y adaptado al idioma e intereses de cada usuario final en tiempo real.

La conferencia cerró con un firme consejo por parte de Jensen Huang a todas las empresas: involucrarse y adoptar la IA agéntica lo antes posible para no quedarse atrás en la capacidad de innovar y trabajar a escala.

El marketing moderno

El mensaje más importante para los ejecutivos enfocados en mercadotecnia y los negocios son las funciones de Adobe CX Enterprise que simplifican la forma en que las empresas gestionan todo el ciclo de vida del cliente, desde la adquisición y captación de prospectos hasta el impulso de la conversión y la lealtad.

De acuerdo con Adobe, más de 20 mil marcas globales han construido sus negocios sobre Adobe, y CX Enterprise se fundamenta en décadas de experiencia en datos, contenido y trayectorias del cliente.

Las nuevas ofertas en CX Enterprise que se presentaron en el Adobe Summit incluyen:

Adobe Summit anuncia la nueva era del marketing con IA Agéntica. Imagen: Adobe

Nuevos agentes en las aplicaciones de Adobe que optimizan tareas que requieren más tiempo y ayudan a cumplir objetivos de retención y crecimiento. Impulsados por el Adobe Experience Platform Agent Orchestrator, estos agentes están integrados en soluciones nuevas y existentes de Adobe.

Catálogo de habilidades agénticas con un conjunto de habilidades que facilita la creación de flujos de trabajo personalizados mediante el empaquetado de instrucciones reutilizables. Estas habilidades permiten a los agentes razonar con datos gobernados y operar bajo objetivos comerciales definidos.

Herramientas para desarrolladores, porque CX Enterprise proporciona acceso a habilidades agénticas, servidores MCP e infraestructura para construir casos de uso a medida, permitiendo incorporar las capacidades de Adobe directamente en herramientas de terceros de uso diario.

Y, finalmente, Adobe CX Enterprise Coworker, diseñado para ejecutar tareas basadas en metas comerciales definidas, coordinando el trabajo entre múltiples agentes.

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