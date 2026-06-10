La ciudad que nunca duerme le hará honor a su apodo y por los motivos correctos. Lo que parecía imposible, los Knicks de Nueva York lo lograron. La remontada más grande en la historia de las Finales de la NBA se firmó en el triunfo por 107-106 sobre los Spurs de San Antonio.

Lo que se vivió en el Madison Square Garden es la definición de lo que se espera en las Finales de la NBA. Series apasionantes, con súper estrellas brillando en los dos equipos y forzando definiciones de partido en los últimos segundos.

Lee también Gianni Infantino se rinde ante el estadio Azteca: “Es una catedral bendecida por los dioses del futbol”

La noche parecía que sería una pesadilla para los Knicks, ya que los Spurs terminaron el primer cuarto con 19 puntos de ventaja y en el segundo cuarto, incluso estiraron su ventaja a 25 unidades. A San Antonio se le abrió el aro y en una seguidilla de triples liquidaron anímicamente a Nueva York en la primera mitad, misma que terminó con 27 puntos de ventaja en favor de los dirigidos por Mitch Johnson. Cuatro jugadores de los Spurs tenían doble dígito en anotaciones y parecía una noche perfecta, pero la “Meca del baloncesto” jugó su papel y animó a sus jugadores para escribir uno de los capítulos más gloriosos de su historia.

En el tercer cuarto, los Knicks tuvieron una racha de 13 puntos a favor sin respuesta. En el último episodio, faltando cinco minutos, Nueva York se puso a siete puntos. La remontada estaba cada vez más cerca, y aunque Josh Hart falló una bandeja servida abajo del aro, Jalen Brunson volvió a aparecer para salvar al equipo. Con un minuto en el reloj, le dio la ventaja por primera vez en el partido a los Knicks.

Lee también Roberto Carlos pone a México como favorito; pronostica triunfo del Tri ante Sudáfrica en el debut mundialista

[Publicidad]

OG Anunoby fue la gran figura y el alma de los Knicks en esta victoria. 33 puntos, 1 asistencia y 4 rebotes es la tarjeta de una noche que nunca olvidará. La canasta más importante de su vida, seguramente la firmó a falta de un segundo, aprovechando un rebote ofensivo que selló el triunfo neoyorquino.

Los Knicks toman ventaja de dos partidos en las Finales, y la espera de 53 años sin títulos está cada vez más cerca de llegar a su fin.