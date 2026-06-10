Roberto Carlos ya dio su pronóstico para el partido inaugural del Mundial de 2026 y no tuvo dudas al elegir a su favorito. Para el histórico lateral brasileño, México tiene todo para arrancar con una victoria frente a Sudáfrica en el Estadio Ciudad de México, sin importar las condiciones en las que llegue su rival al encuentro.

El campeón del mundo con Brasil en Corea-Japón 2002 participó en un evento de KFC, donde compartió su visión sobre el debut de la Selección Mexicana en el torneo más importante de selecciones. El exfutbolista mostró confianza plena en el equipo que dirige Javier Aguirre y anticipó un resultado favorable para el conjunto nacional.

“Primero desearle suerte a la selección. Yo creo que ganan, México dos cero a Sudáfrica”, expresó Roberto Carlos al momento de lanzar su pronóstico sobre el primer compromiso del Tri en la justa mundialista que organizarán México, Estados Unidos y Canadá.

Además del resultado, el brasileño destacó la dificultad que siempre representó enfrentar a México durante su carrera. Incluso aseguró que nunca pudo derrotar al combinado nacional, una declaración que llamó la atención debido a que los registros muestran una historia distinta entre ambas selecciones.

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“Yo he tenido la suerte de jugar muchas veces contra la selección de México. Nunca le he ganado. Lo he enfrentado unas siete veces y no le he ganado ninguna”, confesó durante el evento donde recibió un reconocimiento como el jugador con “Las mejores piernas”.

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Los números indican que Roberto Carlos disputó siete encuentros contra México con la selección de Brasil. Tres fueron amistosos y cuatro oficiales. La Verdeamarela ganó seis de esos compromisos, el único empate registrado fue en el 2001 en Guadalajara, cuando terminaron 3-3 en un amistoso.

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Más allá de las estadísticas, el exjugador del Real Madrid resaltó el crecimiento y la competitividad del futbol mexicano. Para Roberto Carlos, la Liga MX y la Selección Mexicana cuentan con argumentos suficientes para competir de tú a tú frente a cualquier rival del mundo. “Esto significa que el futbol mexicano está en un nivel muy alto”.

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Finalmente, evitó señalar a un futbolista mexicano en particular como el más complicado o el que más admiró durante su trayectoria. “Escoger un jugador es difícil de elegir porque soy amigo de todos. En mi época vuestra selección tenía jugadores de altísimo nivel, como lo tienen ahora también, pero acá era más difícil de ganar. Los felicito porque siempre han sido una selección de alto nivel”, finalizó.