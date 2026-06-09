La Argentina derrotó 3 a 0 a Islandia en el segundo de los partidos amistosos que disputó previo al inicio del Mundial 2026. Fue goleada del equipo de Scaloni en el Jordan-Hare Stadium, de Auburn, Alabama. Los que marcaron los tantos fueron Valentín Barco, en la primera etapa, Lionel Messi, de penal y a poco de haber ingresado, y cerró la cuenta Thiago Almada. Todo listo para el debut en la copa.

Lionel Scaloni volvió a plantear un equipo con suplentes, pero con la novedad del ingreso de Nicolás Paz, que pudo recuperarse del golpe en la rodilla. En los primeros minutos, las dos selecciones tuvieron chances de la apertura del marcador. Incluso, el equipo europeo falló una chance clara.

Pero a los ocho minutos, llegó la apertura del marcador por parte de la Argentina. Muchos rebotes adentro del área islandesa, hasta que un rechazo hacia afuera le quedó a Barco. El exBoca no dudó y le dio de zurda y de primera contra un palo y estableció el 1 a 0 a los ocho minutos.

La Argentina jugaba a un ritmo de amistoso, pero con la presencia de un mediocampo que tenía la pelota con Palacios, Lo Celso y el propio Barco. Los atacantes también hacían lo suyo y Paz se perdió el segundo. La primera parte finalizó con el equipo de Scaloni arriba en el marcador y para el inicio del segundo, cambió con la premisa de jugar con mayoría de titulares.

Ingresaron Enzo Fernández, Lautaro Martínez, Rodrigo De Paul, Cristian Romero y Alexis Mac Allister. Con esos futbolistas, el ritmo de juego era un poco menos que lo que se vio en la segunda etapa, pero así y todo, Alexis y Lautaro tuvieron sus chances. El público que llegó al estadio se puso feliz cuando a los 25 Scaloni mandó a la cancha a Lionel Messi que, menos de dos minutos después de su ingreso, hizo de las suyas.

El capitán habilitó a Lautaro. El delantero entró al área y fue derribado por el arquero. El juez Rosendo Mendosa cobró penal. El rosarino se hizo cargo del remate y puso el 2 a 0 a los 27. A pocos minutos del final, la Argentina llegó al tercero. Otra gran acción ofensiva en la que participaron De Paul y Messi. El mediocampista tiró de primera un centro atrás y sin mirar para la entrada de Almada, que la empujó y marcó el 3 a 0 a los 41.

Fue final con victoria y goleada de la selección argentina, que ahora espera por su debut en el Mundial, que será el próximo martes ante Argelia, en Kansas, a las 22 de la Argentina. Este jueves comienza la Copa del Mundo y toda la ilusión está puesta en el equipo que defenderá el título.