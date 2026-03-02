Alexandra Saint Mleux y Charles Leclerc se casaron el 28 de febrero en Mónaco en una ceremonia civil que confirmó uno de los vínculos más observados dentro del universo de la Fórmula 1. La historiadora del arte, influencer e investigadora digital, conocida por su sensibilidad estética y su presencia discreta, acompañó al piloto de la Scuderia Ferrari en un momento que rápidamente captó la atención fuera del circuito.

Aunque la pareja ha mantenido su relación con relativa privacidad, su boda civil se convirtió en un episodio que trascendió el ámbito personal. No sólo por la relevancia actual de Leclerc, sino por la construcción visual que rodeó el momento, donde cada elemento —desde el entorno hasta el vestuario— respondió a una narrativa estética clara.

La llegada de la pareja reforzó esa conexión con el universo que rodea a Leclerc. Ambos arribaron a la ceremonia a bordo de un Ferrari, un gesto que no solo responde a la historia profesional del piloto, sino también al imaginario que ha acompañado su trayectoria. La escena, sobria pero simbólica, anticipaba lo que vendría después: un lenguaje visual construido desde la elegancia contenida.

De un Ferrari al “sí, acepto”, con un look que ya es historia. Foto: Instagram @alexandramalenaleclerc, @germanlarkin, @gregfinck, @side.quest

El vestido de Alexandra Saint Mleux para su boda civil

Para la ceremonia civil, Alexandra Saint Mleux eligió un vestido de la firma Paolo Sebastian que se mueve entre la tradición y una sensibilidad contemporánea. La silueta, ajustada al cuerpo y de caída limpia, está construida en encaje bordado con aplicaciones delicadas que generan textura sin romper la uniformidad visual de la pieza.

El diseño off-shoulder enmarcó los hombros y el cuello, mientras que las mangas largas transparentes prolongaron el gesto etéreo del vestido. El encaje, trabajado con precisión, permitió que la luz revelara sutilmente las capas del tejido, creando un efecto casi translúcido en movimiento.

Uno de los detalles más significativos del vestido se encuentra en los bordados de mariposas incorporados a mano por la firma Paolo Sebastian. Estas aplicaciones, trabajadas con lentejuelas, microperlas y cristales sobre una base de encaje translúcido, aportaron dimensión y movimiento a la pieza.

Una pieza de la firma australiana Paolo Sebastian que habla desde el detalle. Foto: Instagram @alexandramalenaleclerc, @germanlarkin, @gregfinck, @side.quest

La elección de accesorios respondió a la misma lógica de contención. Un collar de diamantes de perfil fino y pendientes a juego acompañaron el look nupcial sin intervenir en su estructura. El equilibrio entre vestido y joyería mantuvo el foco en la silueta y en la construcción textil.

El beauty look siguió esa misma línea. El cabello, peinado en un recogido pulido por Laurie Zanoletti, dejó el rostro completamente despejado, reforzando la limpieza visual del conjunto. El maquillaje, en tonos neutros, priorizó la luminosidad natural de la piel, mientras que las uñas, realizadas por Amalia Sarbut, se mantuvieron en una tonalidad suave y translúcida que dialogaba con el vestido.

Mariposas bordadas que simbolizan transformación y nuevos comienzos. Foto: Instagram @alexandramalenaleclerc, @germanlarkin, @gregfinck, @side.quest

El traje blanco de Charles Leclerc como extensión estética

A su lado, Charles Leclerc optó por un traje en tono blanco marfil que se aleja del código tradicional del novio. La silueta relajada, combinada con una camisa blanca y corbata en tono suave, construyó una imagen coherente con el lenguaje visual de la ceremonia.

La elección cromática no fue incidental. El traje funcionó como una extensión del vestido de Alexandra, creando una composición monocromática que reforzó la unidad estética de la pareja. Lejos del contraste clásico, ambos looks operaron dentro de la misma narrativa visual.

Elegancia sin esfuerzo en el civil más comentado de Charles Leclerc y Alexandra. Foto: Instagram @alexandramalenaleclerc, @germanlarkin, @gregfinck, @side.quest

La boda civil de Alexandra Saint Mleux y Charles Leclerc no respondió al exceso ni a la espectacularidad, sino a una construcción visual basada en la precisión. El vestido de novia, el traje masculino, el peinado y los accesorios coexistieron dentro de una misma lógica: la de una elegancia que no necesita imponerse.

En ese equilibrio entre estructura y suavidad, el vestido de Alexandra se convierte en un punto de referencia dentro de la narrativa contemporánea de la moda nupcial civil.

