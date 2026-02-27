Sergio "Checo" Pérez se ha convertido en una de las figuras más reconocibles del automovilismo y, al mismo tiempo, en un nombre cada vez más presente dentro de la moda.

El piloto mexicano, originario de Guadalajara, ha construido una trayectoria de más de una década dentro de la F1, donde ha conseguido múltiples victorias y consolidado su lugar como uno de los referentes latinos en la categoría. Actualmente, el mexicano inicia una nueva etapa como piloto de Cadillac Formula 1 Team, mientras continúa expandiendo su presencia fuera del circuito, ahora como uno de los protagonistas de la campaña de Tommy Hilfiger Primavera 2026.

En este contexto, su participación en el universo de la firma estadounidense no resulta circunstancial. Más allá de su perfil deportiva, Checo Pérez se integra como parte de una narrativa que conecta deporte, estilo y cultura, consolidando su lugar como uno de los rostros que definen el momento actual de la moda masculina.

Checo Pérez redefine el estilo en Tommy Hilfiger

Uno de los elementos más relevantes del styling es el reloj que porta Checo Pérez, una pieza que forma parte de la nueva colección de relojería y joyería Primavera-Verano 2026 de la firma. El diseño mantiene la esencia clásica de Tommy Hilfiger, pero incorpora proporciones modernas y acabados que lo convierten en un accesorio funcional dentro y fuera del circuito.

Este detalle refuerza el enfoque de la campaña: integrar accesorios que acompañan el ritmo cotidiano. El reloj no funciona como un elemento aislado, sino como una extensión del look, alineado con una estética que privilegia la versatilidad. En el contexto visual de la campaña, este tipo de piezas consolidan la relación entre moda y estilo de vida.

La campaña Tommy Hilfiger conecta moda, deporte y cultura

Aunque Checo Pérez es uno de los protagonistas principales, la campaña también incluye a Patrick Schwarzenegger, Abby Champion, Lucien Laviscount y Machine Gun Kelly. Cada uno aporta una dimensión distinta al concepto F.A.M.E.S. (fashion, art, music, entertainment y sport), que busca representar la convergencia entre distintas expresiones culturales.

La propuesta visual se desarrolla en escenarios luminosos que refuerzan el mood de la temporada. Siluetas relajadas, tejidos ligeros y una paleta dominada por tonos neutros, azul marino y blanco mantienen el vínculo con el ADN histórico de la marca, mientras que el styling introduce una narrativa más flexible y contemporánea.

La colección se mueve entre la sastrería relajada y el sportswear elevado, dos códigos que históricamente han definido a la firma. Blazers desestructurados, camisas oxford en tonos suaves, polos de punto fino y pantalones de corte recto forman la base del guardarropa, mientras que chamarras ligeras, suéteres de cuello redondo y conjuntos monocromáticos introducen una lectura más funcional del estilo clásico americano.

La participación de Checo Pérez dentro de esta campaña refleja cómo el piloto mexicano continúa expandiendo su presencia más allá del automovilismo. Su integración dentro del universo Tommy Hilfiger responde a una afinidad estética y cultural que conecta con el momento actual de la moda masculina, donde el preppy evoluciona hacia una forma de vestir más natural y adaptable.

