El Pokémon Day ya no es solo una fecha para fans del gaming. Hoy también es un momento que conecta directamente con la moda, y el streetwear. Lo que comenzó como una franquicia en los años noventa ha evolucionado hasta convertirse en un lenguaje estético que aparece en pasarelas, colaboraciones de lujo y looks cotidianos.

Este año, la conversación llegó incluso a la Semana de la Moda de Londres, donde el diseñador JimmyPaul presentó una colección inspirada en Pokémon. La propuesta exploró siluetas escultóricas, colores vibrantes y texturas lúdicas basadas en distintos personajes, demostrando cómo el universo Pokémon puede traducirse en códigos visuales que funcionan dentro del lenguaje de la moda contemporánea.

La colección formó parte de una colaboración oficial con The Pokémon Company y reafirma que el fenómeno ya no pertenece solo al entretenimiento, sino también al lifestyle.

Jimmy Paul x Pokémon en La Semana de la Moda de Londres. Foto: Instagram @pokemon

Este cruce no es nuevo. Casas como Fendi, A.P.C. y otras firmas han incorporado personajes como Pikachu o Dragonite en prendas, accesorios y bolsos, transformando la nostalgia en piezas que funcionan tanto como statement visual como objeto de colección.

Cómo llevar el estilo Pokémon en looks

La clave está en traducir el universo Pokémon a través de elementos visuales, no necesariamente con disfraces literales. Aquí, algunas formas de hacerlo:

Look para ella

Una sudadera oversize con gráficos sutiles puede convertirse en el punto focal. Combínala con jeans, sneakers blancos y una bolsa mini para equilibrar el look. Las piezas con referencias gráficas funcionan porque integran color sin perder versatilidad.

El universo Pokémon se traduce en siluetas que mezclan nostalgia y estilo. Foto: Zara, Adidas

Look para él

Si prefieres algo más discreto, una playera blanca con ilustración pequeña combinada con jeans y una cazadora crea un contraste interesante entre lo formal y lo lúdico. Es una forma de incorporar el universo Pokémon sin alterar una estética limpia.

La estética de Pokémon encuentra su lugar en el street style. Foro: H&M, Adidas

Look con bag charms

Los bag charms y accesorios son la forma más actual de integrar referencias pop. Colocar un charm en tu bolsa o mochila conecta directamente con la tendencia de personalización que domina la moda actual.

Estos pequeños elementos funcionan como guiños visuales, similares a los bag charms que hoy dominan el styling global.

Los gráficos y los bag charms se convierten en el statement del look. Foto: H&M, C&A, Adidas, Jazwares

Lleva el estilo Pokémon a tus espacios

La pasión por Pokémon también se vive fuera del clóset. Hoy, el universo visual de la franquicia se integra a los espacios personales como parte del styling cotidiano. Peluches, figuras y objetos decorativos funcionan como extensiones de la identidad estética, especialmente en un momento donde la personalización define tanto la moda como el interiorismo.

Los peluches Pokémon también forman parte del styling personal. Foto: Jazwares

En ese contexto, firmas como Jazwares han desarrollado líneas oficiales en colaboración con The Pokémon Company que reinterpretan a los personajes más icónicos en peluches y figuras diseñadas para acompañar el día a día. Más allá del objeto coleccionable, estas piezas conectan con el espíritu de aventura, amistad y nostalgia que ha definido a Pokémon por generaciones, permitiendo que el universo visual de la franquicia se integre de forma natural a la vida cotidiana.

Colocados en repisas, escritorios o incluso integrados al styling de una bolsa, estos objetos funcionan como acentos visuales que aportan carácter. En el mismo sentido que un bag charm o un accesorio statement, los peluches de personajes como Pikachu, Jigglypuff o Riolu se convierten en elementos que dialogan con la estética personal.

Esta transición del gaming al lifestyle confirma que el Pokémon Day no es solo una celebración simbólica, sino una expresión visual que continúa expandiéndose hacia la moda, el diseño y la forma en que las nuevas generaciones construyen su estilo.

