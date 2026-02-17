La relación entre la música latina y los sneakers nunca había sido tan fuerte como ahora. Lo que antes era una elección de estilo personal, hoy es una alianza estratégica: las marcas deportivas han encontrado en los artistas latinos a sus embajadores más influyentes, capaces de convertir cualquier silueta en objeto de deseo global. Desde colaboraciones exclusivas hasta campañas globales, estos músicos no solo usan sneakers: los convierten en parte de su identidad.

Bad Bunny x adidas

Bad Bunny es, sin duda, uno de los nombres más importantes en la conversación actual de sneakers. Su alianza con adidas ha dado vida a modelos como el BadBo 1.0, Forum Buckle Low y el Response CL, reinterpretados con colores, materiales y detalles que reflejan su universo creativo. Cada lanzamiento se agota en minutos, confirmando su impacto no solo en la música, sino también en la cultura streetwear.

Karol G x Reebok

Karol G ha llevado su estética bold y femenina al mundo de los sneakers a través de su colaboración con Reebok. Sus campañas y lanzamientos celebran la autenticidad y el empoderamiento, conectando especialmente con una nueva generación de fans que buscan piezas con identidad propia.

Karol G x Reebok. Foto: Instagram @reebokmx

Feid x Salomon

Feid representa una nueva era donde los sneakers técnicos también son fashion. Su afinidad con Salomon, una marca tradicionalmente ligada al outdoor, refleja el auge de las siluetas funcionales dentro del streetwear. Modelos como el XT-6 se han convertido en favoritos entre quienes buscan estilo y rendimiento.

Feid x Salomon. Foto: Instagram @feid

Bizarrap x adidas

El productor argentino ha llevado su estética limpia y contemporánea al universo adidas, integrando sneakers clásicos a su imagen visual. Su presencia reafirma cómo los modelos icónicos siguen evolucionando a través de nuevas generaciones.

Bizarrap x adidas. Foto: Instagram @bizarrap

J Balvin x Jordan Brand

La colaboración de J Balvin con Jordan Brand marcó un antes y un después. Sus versiones del Air Jordan 1 y Air Jordan 2 introdujeron colores vibrantes y detalles emocionales que rompieron con la estética tradicional de la línea, posicionándolo como uno de los pocos artistas latinos en reinterpretar este modelo histórico.

J Balvin x Jordan Brand. Foto: Instagram @innvictusmx

Anuel AA x Reebok

Anuel AA ha aportado su estética directa y urbana a Reebok, reforzando la conexión entre el hip-hop latino y la cultura sneaker. Su imagen representa el espíritu rebelde que históricamente ha definido este universo.

Anuel AA x Reebok. Foto: Instagram @anuel

Hoy, los sneakers son mucho más que un accesorio: son una extensión del artista. Estas alianzas reflejan cómo la música latina no solo domina los charts, sino también la estética global. Cada colaboración conecta moda, cultura y autenticidad, confirmando que el verdadero impacto ocurre cuando el estilo trasciende el escenario y se convierte en parte del día a día.

