Mientras suena un estrato de “Latina Foreva”: “Ahora, todos quieren una colombiana, una puertorriqueña, una venezolana…”, Karol G desciende de un coche con un look relajado: bikers blancos, sudadera oversized, tenis clásicos y calcetines blancos. Es la nueva campaña global de Reebook.

Este primer look que circula en redes sociales logra una conexión inmediata con el estilo de la princesa Diana, quien lució un outfit similar —de hecho, varios— a mediados de los noventa: short de ciclista, sudadera y tenis, una apuesta por la comodidad con audacia moderna (y atemporal).

Para este anuncio, los creativos de la firma se inspiraron en momentos icónicos de Reebok y mujeres inspiradoras que lucían sus productos; además de Lady Di, también destacan las actrices Jane Fonda en sus entrenamientos y Cybill Shepherd con su particular elegancia.

Karol G es la nueva embajadora global de Reebok. Foto: Cortesía

Esta campaña que protagoniza la “Bichota” es apenas el inicio de un nuevo capítulo de la marca y de una colaboración comprometida para más. “Estoy muy emocionada de unirme a la familia Reebok. Llevo usando Reebok desde que tengo uso de razón, así que convertirme en embajadora global de la marca es como cerrar el círculo”, expresó la artista en un comunicado.

En el nuevo capítulo dan fuerza a la línea Reebok Classics. “Reebok Classics tiene una sólida base y un legado en estilo, algo muy importante para mí en cuanto a moda. Me encanta formar parte de la historia de la marca y mostrarle al mundo cómo llevo Reebok conmigo a donde quiera que vaya”, señaló Karol G.

Los tenis de la colección de Reebok Classics

Reebok lanza la nueva colección Reebok Classics para la temporada primavera-verano 2026, destacando el uso de su material emblemático: 'garment leather', en siluetas renovadas que nacieron en los años ochenta.

La marca detalla que la línea incluye las siluetas Workout Plus (unisex), Freestyle Lo (mujer), Club C 85 (mujer y unisex) y Classic Leather (mujer y unisex). A su vez, adelantó que estará lanzando nuevos colores y modelos que mezclan tradición y tendencias.

Tenis Reebok Workout Plus: nostalgia que promete convertirse en tendencia. Foto: Cortesía

En el anuncio del video, donde Karol G evoca el estilo de Lady Di, la artista colombiana luce unos tenis Freestyle Lo exclusivos para mujer. Lleva esta misma silueta, pero en un enérgico color rojo, en otra imagen donde se enfunda en un vestido negro.

El blanco no es el único color que hallaremos en la colección Reebok Classics. Foto: Cortesía

Con otra pose, la estrella colombiana luce un set deportivo azul marino con el modelo Workout Plus. “Una joya de nuestros archivos regresa, recuperando el estilo fitness de los 80”, dicen en la descripción del calzado en la tienda online oficial. Una de sus características es su suela dividida.

Karol G luce la silueta Workout Plus de la nueva colección de Reebok. Foto: Cortesía

La colección Reebok Classics que promueve Karol G estará disponible a partir del 18 de febrero.

Karol G y Reebok crearán una colección

Aunque no dieron muchos detalles, sí afirmaron que la cantante y la marca deportiva tienen pensado llevar su colaboración a otro nivel con la creación de una colección diseñada en colaboración.

