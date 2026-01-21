¿Amante de la moda y el deporte? La casa de diseño española Balenciaga une su estética inconfundible con la fuerza de la NBA para crear una colección completamente inesperada.

De Última te presenta los detalles de este lanzamiento, que logra fusionar la opulencia con la cultura deportiva tanto para hombres como para mujeres.

Balenciaga presenta una colección inspirada en la NBA que fusiona lujo, moda urbana y espíritu deportivo. Foto: Balenciaga

¿Cómo es la colección Balenciaga x NBA?

Reconocida por su estilo disruptivo, vanguardista y provocador, a lo largo del tiempo Balenciaga ha presentado colecciones en las que la ropa oversize y las siluetas de inspiración urbana se vuelven parte de su identidad y de la moda contemporánea.

Bajo la dirección de su nuevo director creativo Pierpaolo Piccioli, esta firma ha apostado por lanzamientos que reflejan el verdadero espíritu de la alta moda, así como expresiones de la cultura actual, entre ellas, el deporte.

La colaboración Balenciaga x NBA redefine la moda deportiva con siluetas oversize y diseño de alta costura. Fotos: Balenciaga

De esta manera surge la nueva colección de Balenciaga con la National Basketball Association (NBA), propuesta que busca acercar ambos universos a través de un estilo impecable, moderno y alineado con las tendencias, sin perder el carácter funcional.

Aquí, los looks de estética masculina predominan, incorporando playeras de corte holgado (similares a las utilizadas por los jugadores durante los entrenamientos), combinadas con piezas como chaquetas de piel, capaces de elevar cualquier outfit.

Otro dato que debes saber de la colección, compuesta por 38 prendas disponibles en su página oficial, es que apuesta por una gama de colores sobria: blanco, negro y marfil, característicos del baloncesto. Sin duda, aportan un aire dinámico y bien pensado a cada pieza.

La colección Balenciaga x NBA apuesta por diseños masculinos, oversize y funcionales. Foto: Balenciaga

¿Cuánto cuesta la colección Balenciaga y la NBA?

Con siluetas inspiradas en uno de los deportes más populares del mundo, esta nueva colección ofrece prendas reinterpretadas por Balenciaga: playeras, chamarras con símbolos alusivos a la NBA, carteras, porta celulares, calcetas, llaveros, sandalias y mucho más.

Entre las piezas que más destacan se encuentra una chaqueta estilo coach para hombre, de color negro y con un precio de $59,500, así como una camiseta de manga corta para hombre, con cierre frontal y un precio de $31,000.

También hay pantalones deportivos de poliamida en color negro, con un costo de $39,000; además de pantalones cortos deportivos en colores negro y rojo, cuyo precio es de $34,000.

En cuanto al calzado, se presentan dos modelos de zapatos tipo pantufla (de textura suave y en tonos azul, negro o rojo) con un precio de $16,900.

Chaquetas, camisetas y accesorios forman parte de la colaboración Balenciaga x NBA. Foto: Balenciaga

A los accesorios se suman unas calcetas con el logo de la NBA por $4,200, una mochila negra modelo Explorer con precio de $31,900, y una bolsa para celular con diseño tipo pasaporte (y decorada con el branding de la NBA) que alcanza los $26,650.

El complemento más sencillo, pero que es el broche de oro en este lanzamiento, es un llavero con forma de balón naranja que cuesta $8,500.

¡Y eso no es todo! En definitiva, la pieza más exclusiva es la chaqueta varsity confeccionada en piel de cordero y de vaca que se vende por un precio de $210,000.

Entre los artículos más costosos de la colección de Balenciaga destaca la chaqueta varsity en piel premium. Foto: Balenciaga

Esta colaboración demuestra cómo el lujo contemporáneo de Balenciaga puede entrelazarse con la cultura deportiva, ofreciendo piezas que van del uso cotidiano a lo coleccionable.

