El sábado 4 de octubre Balenciaga presentó su colección prêt-à-porter para la temporada primavera-verano 2026 en la Semana de la Moda de París. El encuentro fue uno de los más esperados de esta Fashion Week porque se trató del debut de Pierpaolo Piccioli (anteriormente en Valentino) como director creativo, sucesor de Demna Gvasalia, quien ahora dirige en Gucci.

En primera fila estuvieron varias celebridades como Georgina Rodríguez, Isabelle Huppert —embajadora de la casa de moda—, Meghan Markle, Philippine Leroy-Beaulieu (“Emily en París”) y Simon Ashley (“Bridgerton”). La actriz Anne Hathaway, figura recurrente en desfiles de moda, imagen de diferentes marcas de lujo y todo un icono de estilo, se robó la atención con un look de estilo gótico elegante.

El look de Anne Hathaway en el ‘front row’ de Balenciaga

La actriz Anne Hathaway lució un total black de estilo gótico en el desfile debut de Pierpaolo Piccioli, una mezcla de audacia, modernidad y elegancia. Usó una playera con el nombre de la marca Balenciaga destacado, tanto adelante como en la parte posterior.

Pero no se trata de una pieza común. La actriz de “El diablo viste a la moda” llevó la playera con más estilo: corta en la parte de adelante y con una cola larga que le aportó un aire dramático y, a la vez, elegante. La lució con unos pantalones negros de vestir de pernera holgada y con zapatos puntiagudos de tacón.

Anne Hathaway sorprendió con su playera con capa. Foto: Especial. Instagram @annehathaway @hairbyadir

Leer también: Macarena Achaga deslumbra en desfile de lencería en París

Pero aún hay más. Anne cubrió sus manos con unos guantes de cuero largos, con la impronta del estilo Balenciaga, un acento chic para su look de estética ‘goth’.

Para la ocasión, Hathaway mantuvo su cabello largo suelto, peinado de lado y con ondas naturales. En su maquillaje, destacó el tono melocotón en sus mejillas y labios; un delineado 'cat eye' clásico y sencillo resaltó su mirada.

¿Te gusta la estética gótica?, ahora sabes cómo llevarla con elegancia al estilo de Anne Hathaway.

Leer también: Kendall Jenner modela vestido transparente en desfile de Schiaparelli

Recibe todos los viernes Hello Weekend, nuestro newsletter con lo último en gastronomía, viajes, tecnología, autos, moda y belleza. Suscríbete aquí:https://www.eluniversal.com.mx/newsletters