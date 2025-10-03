Una de las firmas más destacadas de Paris Fashion Week es Schiaparelli, su director creativo, Daniel Roseberry, sabe cómo sorprender con cada colección llena de creatividad y elegancia, sin traicionar el ADN de la marca fundada por Elsa Schiaparelli (1890-1973).

En esta edición de la semana de la moda parisina, la modelo Kendall Jenner fue la encargada de cerrar el desfile de la temporada primavera-verano 2026, quien impactó en la pasarela con su andar luciendo un vestido transparente de color negro, confirmando que las transparencias llegaron apra quedarse.

El impactante vestido transparente que desfiló Kendall Jenner

Kendall Jenner modeló un vestido largo de tul de color negro con lunares de pelo, una reinvención muy original del popular estampado también conocido como ‘polka dot’. Las aplicaciones de pelo también están presentes en los tirantes y en la falda. Lució este vestido con prenda interior estilo ‘thong’ de tirantes finos.

Kendall Jenner modela vestido de tul con lunares de pelo en desfile de Schiaparelli el 2 de octubre de 2025. Foto: Especial. Instagram @schiaparelli

Este vestido transparente se completa con guantes largos a juego que aportan mucho glamour y sandalias de tiras con tacón. En cuanto a los accesorios de Jenner, destacan sus pendientes XL con forma orgánica, creados con piedra de sal con luminosidad, un estilo que predominó en la joyería de la colección.

Su beauty look fue natural y elegante. Llevó el pelo recogido en un peinado pulido y lució un maquillaje ‘glowy’ con tonos tierra suaves.

Los guantes largos complementan el vestido de la modelo estadounidense. Foto: Especial. Instagram @schiaparelli

Kylie Jenner y Rosalía apoyan a Kendall en el front row

En primera fila, su hermana Kylie Jenner y la cantante Rosalía se robaron el show , desde este espacio apoyaron a Kendall Jenner a su paso por la pasarela. Rosalía soltó la expresión “¡guapa!” cuando la modelo pasó cerca y Kylie publicó un post posterior donde escribió con orgullo: “Mi hermana cerró Schiaparelli(…)”.

Kendall y Kylie Jenner. Foto: Especial. Instagram @kyliejenner

Kylie suele estar presente en los desfiles de Schiaparelli y esta vez lo hizo con un vestido plateado de falda asimétrica con volantes y flecos. Por su parte, Rosalía brilló con un look total white. Se trata de un vestido de la nueva colección: semitransparente, de largo midi, con escote asimétrico y detalles de drapeado, que complementó con un abrigo de pelo.

La colección Schiaparelli primavera-verano 2026

Daniel Roseberry presentó la colección prêt-à-porter en el Centro Pompidou de París, la cual bautizó como “Dancer in the dark” (Bailarian en la oscuridad). “(...) siento que ir a una exposición de Schiaparelli debería ser como ir a un museo: una experiencia igualmente inspiradora, ambiciosa y reconfortante.

"Debería despertar la sensación de bailar solo en casa después del trabajo. Debería ser como bailar en la oscuridad: igual de liberador, igual de privado, igual de alegre”, reflexionó sobre el lugar y el nombre escogidos.

En los primeros looks prevalece la sofisticada feminidad del traje de chaqueta y falda lápiz; la chaqueta define la cintura y tiene hombros muy marcados. Cada vestido es una obra de arte seductora, hay modelos con corte columna con texturas fluidas como tul y satín. Los tops y vestidos con cuellos escultóricos son imponentes y no pueden faltar los diseños con trampantojo (trompe-l'œil) de la Maison.

La paleta de colores incluye tonalidades como blanco, hueso, negro y rojo, y los metálicos infaltables: plateado y dorado. El estampado de lunares se presenta en diseños calados y con pelo, como ya vimos en el vestido que desfiló Kendall Jenner.

