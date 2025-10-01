En el marco de la Semana de la Moda de París, el 30 de septiembre la marca de lencería Etam presentó su desfile en el Palais Brongniart en la capital francesa, donde participó la modelo Macarena Achaga con mucho orgullo, según se puede percibir en su publicación de redes sociales.

“El desfile más sexy celebró su 18ª edición en el Palais Brongniart: ‘J'Etam’, una declaración de amor a las mujeres y a la libertad”, escriben en su sitio web. “J’Etam” es un juego de palabras inspirado en la frase “Je t’aime”, que significa “te amo”.

El espectacular look de Macarena Achaga en desfile de Etam

Macarena Achaga es una embajadora consolidada de Etam y esta es la tercera vez que modela en su desfile. “...Alguien pellízqueme porque mi niña interior no se cree que acaba de desfilar en París, y su mamá (Soledad Figueroa) y su cuñada (Paola Zurita) están acá para vivirlo juntas y guardarlo en sus memorias para siempre…”, fueron algunas de las palabras que escribió en Instagram.

La actriz encantó en la pasarela con un total black tan sensual como elegante. La prenda de lencería principal de su look es un body de tul con drapeado que enriquece el diseño en el centro y las copas. El bodysuit tiene corte ‘high leg’, tirantes finos y copa con varillas, estilo balconette.

Macarena Achaga coompartió imágenes con el look que desfiló en el J'Etam Live Show 2025. Foto: Especial. Instagram @macabeso

Macarena lleva esta prenda de lencería con medias negras y zapatos de tacón en el mismo tono. A su look de pasarela sumó un antifaz de red que aporta un toque sexy y enigmático al conjunto.

La modelo desfiló con un beauty look muy natural, dejó su cabello liso y suelto, mientras que en el maquillaje destacaron su piel luminosa y realzaron su belleza con tonos rosa en labios y mejillas.

Macarena Achaga tiene un gran vínculo con Etam, incluso llegó a diseñar una cápsula de trajes de baño en colaboración con la marca. Foto: Especial. Instagram @macabeso

Su pareja, el influencer Juanpa Zurita, expresó su apoyo por videollamada y compartió en redes sociales: “Mi novia está por desfilar en París”, antes del evento. Posteriormente, también emitió palabras de admiración que publicó en sus redes con imágenes de Macarena en el desfile.

La nueva colección de lencería Etam

En el fashion show presentaron varios estilos de lencería, el color rosa en diferentes intensidades dio inicio a la pasarela. El negro, el rojo y el burgundy son parte de prendas sexys y elegantes, con detalles como plumetti, bordado, encaje y brillos. El animal print y el polka dot son algunos de los estampados que destacan. Para quienes buscan algo más sobrio, una línea se presenta en tonos nude y diseños sencillos.

¿Cuánto cuesta el body que lució Macarena Achaga?

Algunas prendas de la nueva colección de lencería ya se encuentran disponibles en la tienda online etam.mx. El bodysuit de tul que modeló Macarena Achaga tiene un precio de 1,299 pesos y también está disponible en animal print. Las tallas van desde 32B hasta 36D.

Las transparencias destacan en la nueva colección de Etam. Foto: Especial

