Debido a que las próximas negociaciones del T-MEC presentan un mayor riesgo de frenar las exportaciones y la inversión en México y a la carga que representa Pemex, el Banco Mundial (BM) revisó a la baja su pronóstico para la economía nacional para el próximo año y mantuvo sin cambio la prevista para este 2026.

Al dar a conocer la actualización de sus expectativas económicas globales, el BM consideró no mover su previsión de 1.3% para el Producto Interno Bruto (PIB) nacional para este año.

Sin embargo, redujo 0.1 puntos la correspondiente para el 2027 al pasar a 1.7%, según las actualizaciones del organismo que preside Ajay Banga.

Lee también Crecimiento de la economía global se desacelerará por la guerra en Irán: Banco Mundial; es el nivel más bajo desde la pandemia de Covid

También incluyó su pronóstico para el 2028, año al que le da una posibilidad de crecimiento para la economía mexicana de 1.9%.

Lo anterior debido a que en la próxima renegociación del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) mantendrá la incertidumbre elevada para México, explicó.

[Publicidad]

Ponderó que la exposición de México al choque de precios de la energía es limitada, dada su posición comercial energética generalmente equilibrada y los esfuerzos fiscales para contener su impacto.

Sus perspectivas económicas están determinadas principalmente por la demanda interna y las condiciones del comercio exterior, en particular con respecto a Estados Unidos y la revisión del T-MEC.

De ahí que está estimando que el crecimiento se acelere hasta el 1.3% en 2026 y se fortalezca aún más.

[Publicidad]

Lee también Turismo internacional en México creció 8.1% en abril; llegaron 8.28 millones de turistas extranjeros

En el documento se menciona que la actividad económica en México se contrajo a inicios de año debido a una menor demanda externa y a una elevada incertidumbre en materia de política comercial.

Hace referencia a lo que ha expresado el Fondo Monetario Internacional (FMI) sobre Petróleos Mexicanos (Pemex), la principal empresa petrolera estatal que se ha convertido en un pasivo contingente significativo para el gobierno federal.

[Publicidad]

Consideró que los marcos de gestión de la deuda pública también pueden contribuir a afianzar la disciplina en el gasto.

Argentina crecerá más que México, prevé el BM

Así, las nuevas expectativas económicas para nuestro país están por debajo del promedio esperado por el BM para América Latina y el Caribe para este el 2026, 2027 y 2028 con 2.2%, 2.5% y 2.6%, respectivamente.

Incluso la institución con sede en Washington, DC, en Estados Unidos, está anticipando que Argentina crecerá más que México con 3.6%, 3.7% y 3.5% en este año, el próximo y el 2028 en cada caso.

[Publicidad]

Lee también BID: el crecimiento en Latinoamérica no llega al nivel esperado

Mientras que el PIB de Brasil avanzará 1.9% en 2026; 2% en 2027 y 2.2% para el 2028.

De igual manera la economía de nuestro país crecerá menos que el promedio mundial de acuerdo con los pronósticos del BM de 2.5% en 2026 y de 2.8% tanto para el próximo año y el 2028.

[Publicidad]

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

mcc