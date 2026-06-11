Si bien México ha mostrado una gran resiliencia y estabilidad tras la pandemia de Covid-19, al igual que otros países latinoamericanos, está pendiente lograr mayores tasas de crecimiento económico, consideró el presidente del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Ilan Goldfajn.

“México y la región están más resilientes y estables frente a crisis del pasado e inflaciones más altas, ante una serie de shocks desde la pandemia hasta la guerra”, dijo en conferencia de prensa.

Durante su tercera visita a México, para asistir a la Cumbre Empresarial de la Copa del Mundo de la FIFA, afirmó que se logró absorber todos esos shocks de manera favorable.

“México está estable y las exportaciones están subiendo; la región va bien, pero el crecimiento no ha llegado a donde los países quieren”, reconoció.

De ahí que el BID refrendó su compromiso de apoyar el crecimiento de largo plazo a través del Plan México de la actual administración, y las obras de infraestructura que se impulsarán con proyectos mixtos en los que participarán los sectores público y privado.

Goldfajn recordó que el organismo tiene planeado dar financiamiento a México por un total de 25 mil millones de dólares durante los próximos seis años.

[Publicidad]

La idea es que ese apoyo se maneje a través de BID Invest, su brazo de financiamiento al sector privado, cuando estén listos los proyectos bajo el paraguas del Plan de Infraestructura.

Informó que, para ello, ya se está trabajando con la Secretaría de Energía (Sener) y la Comisión Federal de Electricidad (CFE) en cuanto a la inversión mixta.

Por lo pronto, el presidente del BID anunció que ya se autorizó un préstamo por 500 millones de dólares para el Sistema de Cuidados en el que intervienen las secretarías de Hacienda y de la Mujer, el IMSS y el DIF.

[Publicidad]

Goldfajn estuvo acompañado de la representante de la institución en México, Laura Ripani, quien afirmó que el programa de cuidados es una reforma estructural importante que está sirviendo de ejemplo en la región.

Con el Banco de México (Banxico), el BID firmó un convenio para reducir el dinero en efectivo para elevar la inclusión financiera.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.