De cara a la inauguración de la copa Mundial de Futbol 2026, docentes adheridos a la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) continúan realizando marchas y bloqueos en algunos estados del país.

Baja California

Tijuana, 11 de junio. - A unas horas de que fuera inaugurada en México la Copa Mundial de Futbol, maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) en Baja California bloquearon las aduanas de exportación en Tijuana y Ensenada como parte de las acciones del paro nacional para exigir abrogar la Ley del Issste 2007.

Aunque la concentración fue convocada a las ocho horas de este jueves, los maestros del sindicato llegaron una hora después a la aduana de exportación en Tijuana para bloquear el paso de los camiones de carga que cruzan la frontera para trasladar mercancía desde México hacia Estados Unidos.

“No somos unos cuantos ni unos poquitos como quieren hacer ver, así dijo la gobernadora (Marina del Pilar Ávila) y la presidenta (Claudia Sheinbaum), como si unos cuantos no hubiera iniciado la revolución, como si unos cuantos no hubieran iniciado y ganado que las mujeres pudieran votar, derechos laborales, siempre todo inició con unos cuantos, pero eso generó grandes cambios”, dijo el coordinador de la CNTE en Baja California, Marco Antonio Pacheco.

Además de bloquear el paso a los camiones de carga en Tijuana, en la garita aduanal ubicada en la delegación Otay Centenario, los maestros también impidieron el paso en el recinto aduanal marítimo en Ensenada y marcharon en el municipio de San Quintín para concentrarse en las oficinas de gobierno.

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Chiapas

Docentes adheridos a la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) bloquearon la mañana de este jueves el acceso al aeropuerto Ángel Albino Corzo, ubicado en la ciudad vecina de Chiapa de Corzo, a unas horas de la inauguración del Mundial de Fútbol México 2026.

Cientos de maestros federalizados, que pertenecen a la Sección 7 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), cerraron la carretera al aeropuerto, ubicado a 26 kilómetros al oriente de Tuxtla Gutiérrez.

Afuera del inmueble los educadores quemaron neumáticos en señal de protesta para exigir la apertura de la mesa nacional de diálogo directamente con la presidenta Claudia Sheinbaum y la representación nacional de la CNTE.

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Foto: Especial

La movilización del contingente magisterial y la ocupación del sitio impidió que algunos pasajeros abordaran y viajaran a otras regiones del país.

Los viajeros, adultos y algunos niños, quedaron retenidos dentro de las instalaciones por más de dos horas. Los docentes les permitieron al final salir del área.

Una fuente de la CNTE informó que el bloqueo al aeropuerto Ángel Albino Corzo, que inició antes de las seis de la mañana, se prolongará por un tiempo indeterminado .

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Agregó que con la ocupación aeroportuaria, la CNTE endureció sus protestas contra el gobierno federal, "porque ni nos ve ni nos escucha para abrir las conversaciones y las negociaciones".

Hidalgo

Docentes de la Escuela Secundaria General Número 1 de Pachuca marcharon por las calles de la ciudad en apoyo a la movilización convocada por la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), para exigir el cumplimiento de su pliego petitorio.

A través de redes sociales, profesores de la institución realizaron la convocatoria para salir del plantel con destino al Reloj Monumental de Pachuca, como parte de las acciones nacionales impulsadas por la Coordinadora.

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Entre consignas y pancartas, los docentes exigieron el pago de pensiones con base en salarios mínimos y la eliminación de las UMAS. También solicitaron la desaparición de las Afores, al considerar que condenan a los trabajadores a recibir pensiones insuficientes al momento de su retiro.

Docentes de la escuela secundaria número 1 marcharon en Pachuca en apoyo a la CNTE. Foto: Especial

Durante el recorrido, los profesores lanzaron consignas en defensa de los derechos del magisterio y exigieron la abrogación de la Ley del ISSSTE de 2007, una jubilación digna, respeto a los derechos laborales y la defensa de la educación pública.

Consideraron que se requiere una transformación profunda para garantizar procesos justos de ingreso, promoción y permanencia en el sector educativo, por lo que rechazaron el Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros (USICAMM).

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De igual manera, advirtieron que continuarán con este tipo de manifestaciones pacíficas y actividades mientras no exista una respuesta favorable a sus demandas.

Baja California Sur

Docentes y trabajadores burócratas en Baja California Sur se sumaron a las movilizaciones nacionales de cara a la inauguración de la Copa Mundial de Futbol 2026, y marcharon en la avenida costera en malecón de La Paz para exigir la revisión del sistema de pensiones del ISSSTE y mejoras en los servicios médicos para los derechohabientes.

Al grito de “¡Ni un paso atrás!”, “¡Gobierno escucha, seguiremos en la lucha!”, el contingente avanzó hasta llegar a la plaza central del malecón donde se concentraron y realizaron diversos pronunciamientos rechazando la reforma a la Ley del ISSSTE de 2007 y el esquema de cuentas individuales.

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Desde poco antes de las 08:00 horas, integrantes de la Sección 3 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) y de la Sección La Paz del Sindicato de Burócratas se concentraron en las calles aledañas al malecón y alistaron sus mantas para enseguida avanzar por las calles de la capital sudcaliforniana y concluir con el mitin en el Kiosko del malecón.

La concentración continúa esta mañana en la capital del estado, en paralelo a las protestas que sindicatos y trabajadores desarrollan en diversas regiones del país.

Foto: Especial

Zacatecas

Desde tres puntos de la capital de Zacatecas, miles de maestros de las secciones 34 y 58 de la SNTE-CNTE provenientes de todas las regiones educativas avanzaron para juntarse en la principal avenida de la zona centro, hasta convertirse en una marcha multitudinaria que llegó hasta la Plaza de Armas, frente a Palacio de Gobierno.

Al grito de: ¡La CNTE vive, vive, vive!, ¡Claudia decía que todo cambiaría, mentira, mentira, la misma porquería! "Va caer, va caer, la reforma va a caer".

En punto de las 10:00 horas partieron los tres frentes. Uno salió de la Máquina 30-30, en la antigua Estación del Ferrocarril, otro partió de la Unidad de Ingeniería y el tercer grupo partió a la altura del ayuntamiento capitalino.

Tras llegar la marcha a Plaza de Armas, de inmediato, los contingentes se movilizaron a cubrir siete puntos carreteros estratégicos como son las cuatro casetas de peaje, ubicadas en los municipios de Cuauhtémoc, Calera, Vetagrande y Fresnillo, así como los tres puntos viales de concentración.

Se programa que a la 13:00 horas, en las casetas de peaje se haga un bloqueo total de las carreteras por 15 minutos, después, se dará libre paso a todos los automovilistas y transportistas.

Advirtieron que en caso de que a nivel nacional se registren represiones en contra del magisterio que está en la Ciudad de México, también aquí en Zacatecas reaccionarán con las protestas.

Durante una hora (desde la 13:00) los contingentes magisteriales realizaron bloqueos intermitentes en casetas y vialidades de Zacatecas

Los contingentes magisteriales realizaron bloqueos intermitentes en casetas y vialidades de Zacatecas Fotos: Esther consuegra

Morelos

La sección 19 del SNTE y la CNTE marcharon por separado, pero con la misma consigna: derogar la Ley del ISSSTE de 2007 y suprimir la Unidad del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros (USICAMM).

Una columna superior a los 15 mil maestros, adheridos al SNTE, desfilaron por la avenida Morelos y tras rodear el primer cuadro de la ciudad, ingresaron al zócalo de Cuernavaca para formar una comisión. En el otro extremo de la ciudad se formó un contingente de maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) y caminaron por la avenida Plan de Ayala hasta llegar a la explanada del zócalo.

Ahí brotaron las diferencias ideológicas. De un lado gritaron “charros” a la SNTE y del otro llamaban a la unidad y a repeler todo tipo de provocaciones. Se empujaron, tiraron algunos golpes y al final cada grupo tomó distancia.

Foto: Tony Rivera / EL UNIVERSAL

Con información de Óscar Gutiérrez, Justino Miranda, Irma Mejía, Gladys Navarro y Dinorath Mota López / corresponsales