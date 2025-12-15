En plena pausa de la agenda y lejos de los escenarios, Karol G volvió a captar la atención, esta vez no con música nueva, sino con un cambio de look hecho por ella misma. La cantante compartió con sus seguidores el momento en el que, tijeras en mano, decidió cortarse el cabello durante sus vacaciones en Hawái, dejando atrás el largo que había definido su imagen en meses recientes.

Karol G sorprendió a todos con su nuevo look. Foto: Instagram @karolg

El gesto, íntimo y sin producción, conectó de inmediato con sus fans. Frente al espejo y con una actitud relajada, Karol G mostró que el cambio no siempre necesita validación externa ni grandes planes: a veces basta con escucharse.

El nuevo corte de cabello de Karol G

El nuevo look de Karol G se define por un bob relajado y ligeramente desestructurado, con un largo que cae justo a la altura de la mandíbula. No es un corte pulido ni perfectamente simétrico: al contrario, se nota intencionalmente imperfecto, lo que refuerza la idea de que fue hecho por ella misma y sin buscar un acabado de salón.

Karol G sorprende con un nuevo look. Foto: Instagram @karolg

El cabello mantiene su textura natural, con ondas suaves y un movimiento ligero que aporta frescura. Las puntas se ven desfiladas y orgánicas, sin líneas rectas marcadas, lo que le da un aire despreocupado y muy actual. Al frente, el corte enmarca el rostro con mechones más cortos que suavizan los rasgos y aportan un efecto effortless, casi playero.

Este es el nuevo look de Karol G. Foto: Instagram @karolg

En cuanto al color, Karol conserva una base castaña clara con reflejos más claros, que parecen aclarados por el sol, algo que encaja perfectamente con el contexto de vacaciones en Hawái. Este contraste sutil añade dimensión al corte y evita que se vea plano.

Durante su estancia en Hawái, Karol G ha compartido imágenes de playa, naturaleza y desconexión. En ese contexto, el corte de cabello cobra otro significado: menos reglas, menos expectativas y más autenticidad. Un recordatorio de que el autocuidado también puede ser intuitivo y emocional.

Un cambio de look espontáneo. Foto: Instagram @karolg

