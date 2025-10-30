La cantante Karol G está en un gran momento de su carrera, que la ha llevado a explorar el territorio de la moda. Poco después de brillar en la pasarela de Victoria’s Secret Fashion Show, sorprende a su público con una colección de ropa con su esencia.

La artista colombiana estableció una alianza con la marca de estilo urbano Diesel para crear una cápsula audaz, moderna y sensual, de la mano del director creativo de la firma, Glenn Martens. La propuesta de moda se titula “Latina foreva”, como su éxito musical, y está inspirada en el disco “Tropicoqueta”.

Karol G modela cada prenda de su nueva colección, luciendo efectos de piel bronceada y “wet look”; algunas de las imágenes tienen como fondo un espacio tropical. La campaña fue realizada por Jack Bridgland Studio.

Karol G en la campaña de su colección con Diesel. Foto: Especial

La colección Diesel x Karol G

“La colección cápsula está inspirada en la portada y los gráficos del álbum “Tropicoqueta”, y presenta una selección de prendas ready-to-wear, denim, trajes de baño y accesorios”, describen en el sitio web de la marca.

La propuesta de la Bichota está conformada por nueve piezas. Una chamarra biker y unas bermudas en denim con acabado metalizado (muy Diesel) se pueden lucir en conjunto o por separado. También en denim metálico, encontramos una gorra de béisbol con las señas de identidad de la colección.

En los trajes de baño predomina un vibrante tono naranja metálico con estampado de flor de loto. Hay un modelo ‘one piece’ y un bikini, cuyas piezas se adquieren por separado: top y tanga. Diesel detalla que están confeccionados con tejido elástico reciclado y que son resistentes al cloro.

El color naranja, el efecto de brillo y el estampado floral son claves de la colección. Foto: Especial

La cápsula Diesel x Karol G se completa con una camiseta básica en blanco y naranja, que tiene el título de la colección plasmado en el centro: “Latina foreva”; y con un vestido midi naranja con brillo, esta pieza es de textura acanalada y presenta cuello tipo polo.

El accesorio estrella es una versión del icónico bolso Double-D de Diesel, en tonos blanco, naranja y rosa, con la flor del estampado de la cápsula y un efecto degradado sutil. “Los tonos ultrabrillantes y los motivos de loto reflejan la energía divertida y atrevida de la artista, inspirados en la estética de ‘Tropicoqueta’, su último álbum de gran éxito. La forma orgánica facilita llevarlo cómodamente bajo el brazo”, dicen en la descripción.

Bolso Double-D de la cápsula Diesel x Karol G. Su precio es de 13.690 pesos. Foto: Especial

Dónde comprar la colección de Karol G y cuánto cuesta

La colección Diesel x Karol G ya está disponible en la tienda online de Diesel para México: diesel.com/es-mx.

Los precios de las piezas van desde 2,490 hasta 13,690 pesos. Para que tengan una idea, entre las piezas más asequibles tenemos la camiseta —disponible en tallas de XS a L—, que cuesta 2,490 pesos, y la gorra, que tiene un precio de 3,690 pesos.

¿Cuál prenda de la colección de Karol G y Diesel añadirías a tu armario?

