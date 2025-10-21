Poco después de sorprender a todo el mundo en el Victoria’s Secret Fashion Show, Karol G cautiva desde la portada de la revista de moda Vogue México, la cual fue revelada este lunes, 20 de octubre.

En la cubierta, luce total look del diseñador Willy Chavarría, quien además es editor invitado en esta edición correspondiente al mes de noviembre. La artista colombiana fue fotografiada por Norman Jean Roy.

Karol G cautiva en la portada de Vogue

La cantante Karol G posa para Vogue México y Latinoamérica en una sesión editorial donde derrocha glamour con un impecable estilo vintage. “Para este cover fui ella… una versión de mi que vive en otro tiempo…”, escribió la artista en Instagram.

En la primera cubierta que compartieron, la Bichota viste total look del diseñador de origen mexicano Willy Chavarría; luce shorts negros de mezclilla con chamarra entallada a juego, con hombros imponentes. Lleva un hermoso sombrero rojo con detalle floral, que añade un pop de color al look.

Para este trabajo artístico, Karol G, quien no duda en experimentar con diferentes tonos de pelo, luce melena en rubio dorado (gracias a una peluca que se ve muy natural), con peinados que aportan la esencia del estilo vintage, con guiños a la estética "Old Hollywood".

Karol G viste total look del diseñador de origen mexicano Willy Chavarría. Foto: Especial. Vogue México y Latinoamérica ( Norman Jean Roy)

¿Cuáles diseñadores viste Karol G en Vogue México?

Además del total look de Chavarría, Karol G luce prendas con cortes impecables y con juegos de volúmenes en tendencia. Uno de sus looks más llamativos es un abrigo rojo con cinturón morado, de Saint Laurent por Anthony Vaccarello. Aquí vuelven a resaltar los hombros marcados, mientras el cinturón en contraste define la cintura.

Una de las tendencias de temporada fuerte es el estampado de cuadros. La Bichota posa con un conjunto con este clásico print, en un coqueto traje con bermudas de tiro alto y saco corto. Este conjunto tiene el sello de Valentino.

Marc Jacobs y Palomo Spain son otras marcas de lujo que viste la cantante creadora de “Tropicoqueta”, además de joyas de Van Cleef & Arpels.

En el maquillaje de Karol G, el delineado se roba la atención con trazos audaces en negro, una mezcla de deliando doble y estilo flotante. Los labios lucen bordes más intensos y acabado mate.

Boína y botas altas completan su look Valentino. Foto: Especial. Vogue México y Latinoamérica ( Norman Jean Roy)

La estilista para esta sesión de Vogue fue Ramona Tabita. La entrevista ya se encuentra publicada en la web de la revista y la pueden disfrutar completamente en español, además de apreciar todos los looks de la estrella latina.

