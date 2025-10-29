La caspa es una afección capilar que afecta a hombres y mujeres por igual; se caracteriza por la descamación del cuero cabelludo, picazón constante y en algunos casos irritación.

De acuerdo con los expertos de Mayo Clinic, esta condición puede surgir por exceso de grasa, estrés, desequilibrios hormonales o la presencia de hongos como la Malassezia globosa.

Aunque existen diversos tratamientos farmacológicos, muchas personas buscan remedios naturales para combatir la caspa. Y aquí aparece el vinagre de manzana, un producto que puede ofrecerle numerosos beneficios a tu pelo.

Usar vinagre de manzana como tónico puede mejorar la salud de tu melena y controlar la descamación. Foto: Freepik

¿Por qué el vinagre de manzana ayuda a controlar la caspa?

Un artículo de Head&Shoulders detalla que el vinagre de manzana tiene propiedades antifúngicas y antisépticas, mismas que contribuyen a reducir la presencia de los microorganismos causantes de la caspa.

Además, su capacidad para regular la producción de sebo evita la acumulación de grasa y células muertas, que principalmente producen la descamación visible en el cuero cabelludo.

Y diluido en agua, este producto también puede mejorar el brillo del pelo y mantiene saludable la fibra capilar.

No obstante, los expertos advierten que el uso del vinagre no reemplaza los tratamientos dermatológicos, especialmente en casos de dermatitis o infecciones activas, que ocasionan la caspa.

El vinagre de manzana se debe diluir para usarlo en el cabello. Foto: Freepik

¿Cómo usar el vinagre de manzana en el cabello?

Tal como lo indican los expertos, el vinagre de manzana puede integrarse a la rutina de cuidado capilar de diversas maneras, pero siempre con precaución:

Como shampoo natural: Mezcla 1/2 taza del vinagre con 1/2 taza de agua tibia. Lava tu cabello con tu shampoo habitual, enjuaga y aplica la mezcla casera sobre el cuero cabelludo. Luego masajea por 3 minutos y enjuaga el exceso.

con tu shampoo habitual, enjuaga y aplica la mezcla casera sobre el cuero cabelludo. Luego masajea por 3 minutos y enjuaga el exceso. Como tónico capilar: Combina 3 partes de agua por 1 de vinagre en un atomizador. Rocía esta mezcla sobre sobre el cuero cabelludo seco y deja actuar de 15 a 20 minutos antes de enjuagar.

en un atomizador. Rocía esta mezcla sobre sobre el cuero cabelludo seco y deja actuar de 15 a 20 minutos antes de enjuagar. Como acondicionador: Diluye una parte de vinagre por 3 de agua y aplícalo de medios a puntas con el pelo húmedo. Deja actuar 5 minutos y enjuaga para obtener un brillo natural.

Según explica un artículo de la Clínica Capilclinic, las anteriores combinaciones ayudan a limpiar profundamente el cuero cabelludo y equilibrar el pH, lo que puede reducir la caspa y favorecer la textura del cabello.

El vinagre debe usarse con moderación para evitar irritaciones o efectos adversos. Foto: Pexels

¿Qué riesgos hay al usar vinagre de manzana en el cabello?

Aunque se trata de un remedio natural, el vinagre de manzana puede ocasionar efectos negativos si se utiliza en exceso o sin diluir. Y es que su acidez puede causar irritación, resequedad o alterar el color del los tintes previamente aplicados.

Tal como lo indica un artículo de la revista médica Túa Saúde, este tipo de vinagre puede modificar temporalmente el pH del cuero cabelludo, por lo que es clave no abusar de las aplicaciones.

Y en casos severos caspa, lo ideal es visitar a un dermatólogo para encontrar la causa del problema y recibir el tratamiento apropiado.

