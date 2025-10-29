¿Ya conoces la tienda DAX? El nuevo integrante de la familia Sanborns trae una combinación exitosa: belleza, cuidado personal, skincare, maquillaje y productos del hogar en un solo lugar. Este concepto reinventa la experiencia de comprar en línea y en tiendas físicas, siendo complementarias entre sí. ¿Quieres conocer el mejor lugar donde conseguir marcas como L’Oréal Paris, Cerave y Eucerin? Te dejamos con los detalles.

DAX: la tienda de belleza para los amantes del estilo

Con una propuesta moderna e innovadora, el negocio aliado a Sanborns ofrece una diversidad única de artículos. ¿Buscas un sérum para los ojos, pero también un artículo para decorar tu casa? Este almacén de gran categoría está listo para ti siempre que lo necesites. Esto es lo que puedes encontrar en estos espacios:

Foto: Cortesía Sanborns

Maquillaje: encuentra la mejores marcas en la nueva tienda de Sanborns

Maquillarte todos los días es un arte en sí mismo. Repetir el proceso, saber qué sombras o qué iluminador usar, o si la brocheta es ideal para el estilo del momento. Son una serie de decisiones que varían dependiendo de tus favoritos.

En DAX, encontrarás todo lo que necesitas para lucir espectacular. Puedes tener un rostro radiante con un Primer de Revlon. Si quieres destacar tus ojos, las máscaras de pestañas de Maybelline te dará ese plus que esperabas para tu look. Y, por último, dale el toque final con los labiales líquidos de Yuya.

Explora las demás marcas de la nueva tienda de belleza online: L’Oréal Paris, Maybelline, NYX, Beauty Creations, Almay, Essence y Cicatricure, entre otras.

Consiéntete con la línea de cuidado facial y corporal de DAX

Tener una piel saludable es esencial para nuestro bienestar. Mantener hidratada nuestra cara y limpiarla correctamente debe ser parte de nuestra rutina diaria. Cada cuerpo es distinto, por lo que debes buscar los productos que se adapten a ti.

En su tienda virtual encontrarás todo lo necesario para el bienestar de tu cuerpo. No importa si tienes tendencia grasa o a la resequedad, aquí estarás frente a una línea extensa de limpiadores faciales, sérums, exfoliantes, mascarillas ¡y mucho más!

Foto: Cortesía Sanborns

Estemos en invierno o en verano, ¡prepara tu piel para todo tipo de ocasiones! Las temporadas del año pueden causarnos efectos diversos a nuestro organismo, por lo que tener los productos adecuados es necesario. Por fortuna, DAX está equipado con lo mejor:

Descubre marcas como La Roche-Posay, Neutrogena, Teatrical, Vich, Nivea, CeraVe y Eucerin.

Cuidado capilar y barbería: DAX cuenta con lo necesario para el estilo que te define

Cuidar tu cabello y mantener un estilo propio es parte integral de tu imagen. Ya sea que busques hidratación, control del frizz o un acabado profesional, el secreto está en elegir las opciones adecuadas para ti. Desde un tratamiento capilar revitalizante hasta el último paso con una cera o pomada, cada paso refleja tu personalidad y confianza.

Disfruta de una amplia variedad de esenciales para cuidado capilar y barbería. Fortalece tu cabello con las líneas de Elvive o Pantene, luce una barba impecable con Dove Men+Care, y complementa tu rutina con las mejores fragancias. Todo incluido en la oferta en línea de DAX.

Así es como DAX reinventa la experiencia de compra en línea

Vivir la experiencia DAX es sumergirse en un espacio donde la belleza, el cuidado personal y el estilo se fusionan. Esta inmersión con el mundo del cuidado toma una capa innovadora con su nueva página en línea: www.dax.com.mx.

A través de su portal web, tendrás la posibilidad de comprar tus artículos de belleza y skincare favoritos en el momento que quieras. Así, cualquier momento es el adecuado para adquirir un cosmético desde la tienda en línea de DAX.

Foto: Cortesía Sanborns

Además, una de las opciones más atractivas de este servicio es su facilidad. Podrás obtener tu pedido a domicilio gracias a sus envíos a todo México; pagar con la opción que te sea más cómoda, utilizando tu tarjeta de débito o crédito. Y, de igual manera, tendrás visible la lista completa de los puntos de compra físicos disponibles.

DAX: las sucursales de belleza más cercanas a ti

Actualmente, DAX cuenta con sucursales en puntos estratégicos del Valle de México y en zonas cercanas a la frontera, como Las Antenas, Plaza Carso, Parque Tepeyac, Encuentro Fortuna, Plaza Universidad, Santa Fe, Cd. Jardín, Tlalnepantla Fashion Mall y Plaza Ecatepec Las Américas, entre otras.

En algunas de estas locaciones, los clientes pueden disfrutar del DAX Beauty Salon. En este espacio, dispones de diversos servicios de estética, coloración, depilación y peinado, ideales para renovar tu look con las mejores marcas.

En DAX, encuentra un espacio con lo mejor del mundo de la belleza y el estilo de vida en un solo lugar. ¡Visítalos ya!

