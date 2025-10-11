¿Cómo limpiar las brochas de maquillaje fácilmente? Sigue estos pasos

Limpiar o lavar las brochas, pinceles o esponjas de maquillaje puede ser uno de los retos principales que suelen enfrentar las mujeres durante su rutina de belleza y cuidado de la piel. Su limpieza es fundamental para un maquillaje ideal y el bienestar de la piel de nuestro rostro.

Este hábito de higiene no solo asegura un acabado perfecto en tu maquillaje, también alargará la vida de tus brochas y evitará que tu piel se vea afectada por padecimientos dermatológicos como dolorosos brotes de acné y las molestas irritaciones en pieles sensibles.

Según el sitio de "Maybelline New York", usar brochas sucias puede obstruir los poros, causar brotes de acné, irritaciones e incluso infecciones. Además, la acumulación de producto afecta la aplicación del maquillaje: la base no se extiende uniformemente, las sombras pierden pigmentación y el resultado final no es el que se espera.

Foto: Freepik

¿Cómo limpiar las brochas de maquillaje?

De acuerdo con el sitio oficial de la marca L'Oréal Paris estos son algunos consejos que puedes seguir a la hora de lavar, secar y guardar tus brochas de maquillaje:

Agarra tu brocha y moja el pelo en agua tibia/caliente. En sentido horizontal , es importante.

En sentido , es importante. Agrega una pequeña cantidad de champú o jabón con pH neutro en la palma de tu mano y frota tu brocha contra ella, haciendo suaves movimientos circulares. Utiliza la espuma a tu favor para una limpieza más profunda.

o en la palma de tu mano y frota tu brocha contra ella, haciendo suaves Utiliza la espuma a tu favor para una limpieza más profunda. Enjuaga el jabón de la brocha con agua con la brocha en horizontal y repite el proceso hasta que salga totalmente limpia.

y repite el proceso hasta que salga totalmente limpia. Elimina el exceso de agua con papel y déjala secar en horizontal sobre una superficie plana.

sobre una superficie plana. Guarda tus brochas en un estuche de maquillaje o en un lugar completamente seco.

Foto: Pexels

Consejos extra para la limpieza de tus brochas

Por su parte, la revista Vogue España, recomienda mantener una rutina de limpieza adecuada, garantizando el cuidado de tus herramientas de belleza y de tu piel. Estos son algunos tips que puedes poner a prueba:

Guarda y seca tus brochas: una vez secas, se recomienda guardar las brochas en estuches especialmente diseñados para que no pierdan su forma. Mantén estos estuches en espacios secos y aireados.

una vez secas, se recomienda guardar las brochas en estuches especialmente diseñados para que no pierdan su forma. Mantén estos estuches en espacios secos y aireados. Acomódalas en una buena posición: es importante destacar que si se queda hacia arriba la humedad podría filtrarse bajo el pegamento del mango y podría oxidarse, aumentando la probabilidad de la propagación de un hongo.

es importante destacar que si se queda hacia arriba la humedad podría filtrarse bajo el pegamento del mango y podría oxidarse, aumentando la probabilidad de la propagación de un hongo. Lava las brochas cotidianamente: las brochas pueden desinfectarse con algún spray de limpieza luego de cada uso y deben lavarse a fondo una o hasta dos veces a la semana.

