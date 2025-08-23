Cada vez más personas apuestan por lo natural para cuidar su cabello. Entre los trucos más populares está el de mezclar vinagre de manzana con acondicionador.

Se trata de un secreto que combina limpieza profunda, hidratación y brillo, sin gastar de más ni saturar el pelo con químicos. Aquí te decimos los beneficios de este dúo para tu rutina.

El vinagre con acondicionador regula el pH del cuero cabelludo. Foto: Freepik

¿Qué beneficios tiene combinar vinagre de manzana con acondicionador?

El vinagre de manzana es un compuesto conocido por equilibrar el pH del cuero cabelludo y eliminar residuos de suciedad, esto de acuerdo con un artículo de All Things Hair UK.

Mientras que el acondicionador aporta suavidad e hidratación y es un básico en la rutina de limpieza del pelo.

Al unirlos, se crea un tratamiento completo para el cabello, cuyos beneficios son:

Regula el pH del cuero cabelludo, sin irritarlo. Disminuye la caspa gracias a las propiedades antimicóticas del vinagre. Sella las cutículas, reduciendo el frizz y las puntas abiertas gracias a las propiedades reparadoras del acondicionador. Facilita el cepillado y previene la formación de nudos. Aporta un brillo natural y fortalece las hebras desde la raíz.

Según especialistas de CapilClinic, el vinagre de manzana también ayuda a que los nutrientes del acondicionador penetren mejor en la fibra capilar, potenciando sus resultados.

El acondicionador con vinagre ayuda a controlar la grasa y evitar puntas abiertas en el cabello. Foto: Pexels

¿Cómo aplicar vinagre de manzana con acondicionador en el cabello?

El truco aquí es en combinar las porciones adecuadas. No se trata de aplicar vinagre de manzana directamente en el cabello, sino de diluirlo para que su acidez no lo dañe.

Aquí te compartimos un sencillo tutorial:

Prepara una mezcla de 3 partes de agua y 1 parte de vinagre de manzana. Luego, agrega un poco de acondicionador y, si lo prefieres, puedes añadir aceites esenciales de romero o menta. Lava tu pelo con shampoo como de costumbre. Aplica la mezcla sobre tu cabello húmedo, desde el cuero hasta las puntas. Masajea suavemente durante 3 minutos. Enjuaga tu pelo con agua fría para sellar la cutícula.

Tal como lo explica la experta Verónica Busó en su blog de belleza, lo ideal es utilizar esta combinación de 1 a 2 veces por semana.

¡Ojo! Un exceso de vinagre podría resecar el cabello, ya que es sustancia ácida y puede eliminar los aceites naturales que protegen tanto al cuero como las hebras.

¿El vinagre con acondicionador sirve para todos los tipos de cabello?

Según estilistas de Maison Eduardo Sánchez, el vinagre puede ser beneficioso para todos los tipos de pelo. De manera específica, las ventajas para cada tipo son:

Cabello graso: ayuda a reducir el exceso de sebo.

Cabello con caspa: combate la proliferación de hongos y calma la irritación.

Cabello teñido: sella la cutícula y mantiene el color, aunque se recomienda usarlo solo 1 vez por semana.

Cabello seco o con frizz: aporta suavidad y brillo, evitando que se esponje.

¡Ya lo sabes! Si buscas una melena más saludable sin gastar de más, el vinagre de manzana con acondicionador puede ser el remedio que estabas esperando.

