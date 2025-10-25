Más Información

Los aromas de las fragancias para el apuntan hacia notas intensas, sensoriales y que despierten emociones en quienes los perciben.

Esta temporada, tu perfume debe proveerte confort y elegancia tanto para los días lluviosos como los cálidos. Por eso, en te compartimos las opciones que conquistarán nuestro olfato.

¿Qué notas de perfumes serán tendencia en otoño 2025?

1. Esencias de higo y flores

La unión del higo con flores intensas crea un fresco y sofisticado. Y es que las notas frutales aportan un dulzor sutil que, mezclado con pétalos ahumados y toques minerales, proyecta una sensación moderna y elegante.

Según el blog de la marca Nasopia, esta tendencia refleja una búsqueda por fragancias que conectan con la naturaleza y con la sensibilidad de quien las usa. Así que es un perfil ideal para las personas que buscan un aroma con aire otoñal.

Las notas de los higos son perfectas si buscas un perfume elegante y sutil. Foto: Freepik
Las notas de los higos son perfectas si buscas un perfume elegante y sutil. Foto: Freepik

2. Cacao tostado amaderado

Los con base de cacao regresan durante otoño 2025 con un enfoque refinado. Ya no son aromas dulces e intensos, sino composiciones que mezclan notas tostadas con maderas secas y un toque de tabaco suave.

De acuerdo con el blog de Fraiche, dicha fragancia ofrece una sensación cálida, envolvente y madura, por lo que se recomienda para personalidades imponentes. También es ideal para llevar en los días fríos.

Si buscas una fragancia imponente, el cacao es ideal para ti. Foto: Freepik
Si buscas una fragancia imponente, el cacao es ideal para ti. Foto: Freepik

3. Especias otoñales

Canela, cardamomo y clavo se mezclan con resinas suaves y un fondo de ámbar seco, dando vida a los más revitalizantes del otoño. Tal como lo señala el productor Isolée, estas combinaciones evocan calma y energía de manera simultánea.

Las notas especiadas, con un toque cálido y reconfortante, serán protagonistas de la temporada porque encajan con el ritmo calmado del otoño.

Si buscas aumentar tu estado de ánimo en los días más lluviosos, es para ti.

El aroma de la canela emula la calidez y calma del otoño. Foto: Freepik
El aroma de la canela emula la calidez y calma del otoño. Foto: Freepik

4. Vainilla empolvada

La vainilla deja atrás su perfil clásico y se reinventa con matices salados, empolvados y ligeramente ahumados para esta época estacional.

Siguiendo con el blog del sitio especializado Eurofragance, durante el otoño 2025, este ingrediente se mezcla con maderas nobles y toques de ámbar para lograr una nota madura y moderna.

Sin duda, las que la contienen transmiten serenidad y elegancia.

Las notas de la vainilla vuelven renovada esta temporada. Foto: Yanet Aguilar / EL UNIVERSAL
Las notas de la vainilla vuelven renovada esta temporada. Foto: Yanet Aguilar / EL UNIVERSAL

5. Genderless

Minimalista y limpio, este tipo de perfumes apuestan por la neutralidad. Principalmente, son creados con almizcles suaves, notas húmedas de piedra y toques salinos, lo que les da una proyección de pureza y frescura.

El blog de Fraiche señala que el enfoque representa libertad y autenticidad, sin etiquetas ni divisiones.

Por lo anterior, es una fragancia que hace match con las personas que prefieren aromas discretos y hasta unisex.

El 2025 se perfila como una temporada lena de aromas profundos y sofisticados, ¿ya sabes cuál elegir?

