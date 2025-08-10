En redes sociales abundan hacks sobre los perfumes y uno de ellos señala que guardarlo en el refrigerador puede “alargar su duración”. Si a ti también te ha pasado esta idea por la cabeza, es mejor que conozcas si cumple con ese beneficio o no.

Y es que, al igual que otros productos de belleza e higiene, las fragancias requieren cuidados específicos para conservar su aroma. Por eso, hoy te decimos si esa creencia es verdad o un simple mito.

Los perfumes necesitan ciertas condiciones de almacenamiento para conservar su aroma. Foto: Freepik

¿Es bueno meter un perfume al refrigerador?

De acuerdo con el blog de Fraiche México, un perfume es una mezcla delicada de aceites esenciales, alcohol y compuestos aromáticos. Dichos rasgos le dan su aroma distintivo, pero no siempre resisten las bajas temperaturas.

Y es que exponer esta mezcla a ambientes fríos, como el interior de un refrigerador, puede provocar la descomposición progresiva de su equilibrio químico.

Sobre esa misma línea, la marca española Esenzzia Perfumes señala que otras alteraciones que una fragancia puede sufrir al contacto con el frío son:

Condensación: Al sacar el frasco del refrigerador se genera humedad interna, lo que disminuye el contenido. Oxidación acelerada: Si notas que tu perfume se oscureció puede ser debido a un choque térmico, por ejemplo, tenerlo en ambientes cálidos y luego moverlo a uno frío. Alteración de notas: Hay perfumes que pierden la intensidad del aroma o cambia. Absorción de olores: Una fragancia puede impregnarse con olores del refrigerador si no está bien sellada.

No te alarmes si ya aplicaste este "truco", por un par de días no se va a arruinar tu perfume. Pero si notas que el aroma cambió o se percibe más el alcohol que el resto de notas, probablemente sufrió una alteración química.

El frío puede alterar el balance químico de algunos perfumes. Foto: Pexels

¿Cuáles son los perfumes más sensibles a los cambios de temperatura?

No todos los perfumes se comportan igual. Según expertos de The Fragrance Foundation, los perfumes más delicados contienen compuestos como:

Altos niveles de aceites naturales.

Notas florales, frutales o verdes.

Poca presencia de alcohol como fijador.

Las anteriores fórmulas -mayoritariamente presentes en las fragancias de alta gama- pueden alterarse incluso con una leve variación térmica. Es por eso que deben mantenerse lejos del refrigerador.

Un cajón seco, fresco y oscuro es el mejor lugar para conservar tu perfume. Foto: Pixabay

¿Cómo conservar un perfume de manera correcta?

Los expertos de Lancôme Australia y Maison de L'Asie recomiendan almacenar los perfumes en lugares que cumplan 3 condiciones: un sitio fresco, seco y oscuro. De igual manera, toma las siguientes medidas:

Guárdalo en un cajón o clóset sin luz directa.

Evita dejarlo en el baño, ya que el vapor constante deteriora su contenido.

Usa la caja original para conservarlo mejor.

Ciérralo bien después de cada uso.

No lo agites innecesariamente.

Almacenar tu fragancia en el refrigerador puede parecer un truco eficaz; sin embargo, corres el riesgo de arruinar sus notas y su duración.

¡Ya lo dijeron los expertos! El mejor lugar para conservar tu perfume favorito es un sitio seco, oscuro y con temperatura estable. Con estos cuidados, no tendrás que desperdiciar ni una gota.

