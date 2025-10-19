El hueso de aguacate tiene propiedades antioxidantes, aminoácidos y aceites esenciales; este ingrediente casero se ha vuelto popular si buscas alternativas más sostenibles para cuidar tu melena. Según la Mayo Clinic, los compuestos fenólicos del hueso ayudan a revitalizar el cuero cabelludo y pueden mejorar la apariencia del cabello seco o dañado, siempre que se utilicen de forma moderada.

En De Última te contamos cómo aprovechar de la mejor manera sus beneficios.

¿Qué beneficios aporta el hueso de aguacate al cabello?

El hueso del aguacate es rico en flavonoides y aminoácidos naturales, componentes que refuerzan la fibra capilar desde la raíz hasta las puntas. Según el Laboratorio Nacional de Investigación Cosmética de la UNAM, sus antioxidantes ayudan a proteger el cabello del daño ambiental, mientras que los aceites naturales nutren en profundidad la melena.

Entre sus principales beneficios destacan:

Fortalece los folículos capilares, reduciendo la caída.

Hidrata el cuero cabelludo y combate la resequedad.

Mejora el brillo y la textura del cabello .

. Reduce el frizz y previene las puntas abiertas.

Estimula el crecimiento gracias a la mejor circulación en la raíz.

Una mascarilla de hueso de aguacate puede ayudarte a disminuir el frizz. Foto: Pexels

Además, si se combina con aceite de coco o de oliva, potencia su efecto humectante y deja una sensación más suave al tacto.

¿Cómo preparar una mascarilla para el cabello con hueso de aguacate?

El proceso es sencillo, económico y no requiere más que ingredientes básicos que puedes conseguir en casa.

Lava y seca el hueso de aguacate. Rállalo con un rallador fino. Coloca la ralladura en una olla con tres tazas de agua y una ramita de romero. Hierve por 15 minutos y deja reposar media hora. Cuela y aplica la mezcla a temperatura ambiente sobre el cuero cabelludo y el largo del cabello. Deja actuar entre 20 y 30 minutos antes de enjuagar.

Esta preparación puede utilizarse hasta tres veces por semana. las propiedades del hueso de aguacate ayudan a mantener la hidratación del cabello, favoreciendo su brillo y suavidad sin recurrir a productos químicos.

Puedes combinar los efectos de los aceites naturales del aguacate y del hueso de aguacate para tu melena. Foto: Freepik

¿El hueso de aguacate sirve para cubrir las canas?

El tono rojizo que desprende la semilla al hervirse actúa como pigmento suave que tiñe temporalmente la melena.

Paso a paso del tónico para canas:

Ralla dos huesos de aguacate secos. Hierve un litro de agua con una vara de canela y los huesos rallados durante 10 minutos. Deja reposar 24 horas, cuela y guarda en un frasco de vidrio. Aplica sobre el cabello húmedo con un atomizador, concentrando en las canas. Deja actuar 30 minutos y enjuaga con agua fría.

Este tónico puede aplicarse cada dos semanas. Si se conserva refrigerado, dura de 5 a 7 días. Aunque los resultados varían según el tipo de cabello, su uso continuo puede dejar reflejos cálidos que suavizan la apariencia del gris en la melena.

Se recomienda hacer una prueba en la piel antes de aplicarlo completamente, ya que puede generar irritación en personas con el cuero cabelludo sensible.

