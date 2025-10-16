El Hotel Barceló Riviera Maya, en México, acogió a alrededor de 700 actores de la industria del cuidado capilar latinoamericanos entre el 12 y el 14 de octubre. En sus espacios se celebró la segunda edición del Experience Festival, "Celebrando la peluquería", organizado por Henkel.

La división Consumer Brands Professional de la compañía multinacional arropa una gran variedad de marcas de productos para el cabello. En el Experience Festival participaron Authentic Beauty Concept, Küül, Hidra Color, Natural Beauty Care (NBC), Pravana, Schwarzkopf Professional, STMNT Grooming Goods (marca exclusiva para cabelleros) y Tec Italy, además de la presencia de Academy of Hair México y Pivot Point, centros especializados en formación.

Este encuentro contó con la participación de destacados estilistas nacionales e internacionales como invitados para compartir su conocimiento, como Andy Smith, Javier Díaz, Javier Romero, Joakim Roos, María Roberts, Simon Ellis, Yolly Ten Coppel y Tyler Johnston, entre otros.

Uno de los consejos de Simon Ellis es que hay que enseñarles a los clientes a "mantener la calidad del salón en casa". Foto: Cortesía, Henkel

“Tras el éxito de nuestra primera edición (en 2023) en Cartagena, Colombia, logramos marcar un precedente en el mercado. Hoy buscamos ofrecer una experiencia aún más enriquecedora para que cada asistente se lleve herramientas concretas que lleven su negocio al siguiente nivel, a través de nuestras tecnologías, soluciones y el conocimiento de los expertos más influyentes de la industria”, expresó Aileen Rogel, responsable de Educación para Consumer Brands Professional en Henkel Latinoamérica.

Cómo se vivió el Experience Festival 2025

En este evento ofrecieron shows creativos en los que expertos nacionales e internacionales de renombre mostraron tendencias en coloración, corte y peinado, con estilos variados que expresan la personalidad de las marcas. Los especialistas también impartieron charlas y talleres para compartir su conocimiento, desde sus técnicas de estilismo innovadoras hasta experiencias de negocio. Veamos más detalles.

Shows creativos

El show de apertura en el escenario principal fue uno de nuestros favoritos: “El cabello a través de la historia”, creado por expertos aliados de varias de las marcas del grupo. Con escenas de películas y canciones asociadas con diferentes décadas, hasta llegar a la actualidad, cada estilista creaba corte o peinado inspirado en la época, como el corte garçon que surgió en los años 20 con las flappers o el peinado con crepé estilo “Twiggy” en los 70.

Modelos en el show de apertura: "El cabello a través de la historia". Foto: Cortesía, Henkel

Las marcas Authentic Beauty Concept, Pravana, Tec Italy y Schwarzkopf Professional ofrecieron sus shows e invitaron a la comunidad del Experience Festival a unirse con vestimenta vinculada que estimuló la creatividad y la autoexpresión.

Authentic Beauty Concept nos envolvió en la estética del tenis y el estilo ‘athleisure’; sus estilistas amigos crearon peinados frescos y modernos con productos de la marca para estilizar: efecto ‘wet look’ peinado hacia atrás, rizos en look de lado con mucho volumen, sueltos con ondas suaves y flecos, peinados divertidos con accesorios con diadema. En el show de Pravana, destacaron los tonos más vibrantes como rojo cherry y colores fantasía inspirados en el k-pop, como rosas, amarillos y azules.

Looks terminados de los shows de Authentic Beauty Concept (izquierda) y Pravana (derecha). Foto: Cortesía, Henkel

En su presentación “Capelli Trends”, Tec Italy tuvo entre sus artistas a Joakim Roos y Yolly Ten Koppel sobre el escenario, creando estilos innovadores en cabellos tanto cortos como largos. En cuanto a coloración, resaltaron hermosos rubios cenizos y mezclas de tonos vibrantes como rojo y amarillo o azul y violeta.

En el show de cierre por Schwarzkopf, intervinieron varios hair stylists, entre ellos Javier Díaz, Javier Romero, Lisa Farrall, Miss Cherry y Tyler Johnston: rubios y rojizos, en cabellera XL, con peinados atrevidos, con ondas, rizos y alisados. Un peinado escultural se robó el show, ideal para editoriales. En cuanto a caballeros, las propuestas fueron joviales, con luces en rubio dorado y un audaz rojo cherry con negro.

Activaciones divertidas

Uno de los atractivos del Experience Festival fueron los stands de las diferentes marcas, donde los asistentes podían conocer los productos y divertirse con activaciones muy entretenidas.

Por ejemplo, Küül nos enseñó la efectividad de su línea Rescue. Aplicaban un poco del tratamiento profundo sin enjuague sobre una rebanada de pan y también protector térmico de la competencia. Luego, introducían el pan en una tostadora para someterlo a calor y demostraron que las áreas con su producto no quedaban quemadas, mientras que las otras sí.

Authentic Beauty Concept no sólo instaló un stands de productos, sino que también creó un café acogedor para degustar bebidas. Uno de los espacios más innovadores fue la sala digital, para conocer características de productos mediante herramientas como realidad virtual, entre otras. En otro stand imperdible, expertas de innovación y desarrollo de Henkel hacían experimentos para probar la ciencia detrás de los productos.

El stand de Schwarzkopf Professional en el Experience Festival. Foto: Cortesía, Henkel

Aprendizaje integral

Además de los shows donde los estilistas podían aprender sobre innovaciones y tendencias, había espacios exclusivos para el intercambio de conocimiento identificados como: Hair Talk y Hair Business. Los expertos invitados impartieron charlas sobre estilo, color, corte, pero también dieron herramientas para impulsar el crecimiento de negocios, entre estos tópicos encontramos los relacionados con el buen manejo de redes sociales.

Los artistas invitados compartieron detalles innovadores de su técnica. Foto: Cortesía, Henkel

El experto Gustado Prado, de Trendo México, hizo una presentación en el escenario principal sobre las tendencias de cabello 2026. Explicó que se incrementa el interés por el cuidado del cuero cabelludo y por convertir la rutina de cuidado en un ritual sensorial, por ejemplo, con productos con aromas deliciosos y que provean masajes relajantes.

Gustavo Prado durante su presentación de tendencias de cuidado del cabello en Experience Festival 2025. Foto: Cortesía, Henkel

Algunas de las tendencias fuertes que mencionó fueron:

Color: Rubio cenizo, ámbar, verde aqua y rojo cherry.

Corte: micro bob, fleco diagonal, pixie cut, shag wolf.

Peinado: bombshell updo (moño alto, volumen sensual y estilo ‘messy’), largo messy, fleco sleek (relamido) y semi recogidos.

