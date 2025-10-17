La piedra de alumbre se ha convertido en un producto de higiene personal cada vez más popular, gracias a su fórmula natural, su bajo costo y su fácil aplicación como desodorante.

Sin embargo, agregarle bicarbonato de sodio podría potenciar sus beneficios. En De Última te explicamos por qué y cómo aprovechar al máximo tu piedra de alumbre.

La mezcla de piedra de alumbre y bicarbonato ofrece una opción libre de químicos y de bajo costo. Foto: Instagram @alumbrecr

¿Cómo funciona la piedra de alumbre?

La piedra de alumbre está compuesta por el mineral alumbre de potasio conocido por sus múltiples aplicaciones en el cuidado de la salud y la belleza y su uso va desde desodorante natural hasta auxiliar en el tratamiento de estrías.

Su presentación más común es en forma de una pequeña piedra, aunque también puede encontrarse en versiones de sales, spray o polvo. Este producto de higiene personal puede durar varios años si se mantiene en un lugar seco y protegido de la humedad.

El portal Pridaho Farma señala que la piedra de alumbre posee propiedades antibacterianas y antisépticas, lo que la convierte en una opción eficaz para prevenir infecciones cutáneas y neutralizar el mal olor corporal sin bloquear los poros.

La piedra de alumbre está compuesta por alumbre de potasio, un mineral con propiedades antibacterianas y antisépticas. Foto: Freepik

De hecho, el sitio especializado en cuidado de la piel Kemio destaca que, a diferencia de otros desodorantes, la piedra de alumbre permite la sudoración natural del cuerpo, evitando la proliferación de bacterias que causan el mal olor.

Si bien sus beneficios van más allá del uso como desodorante, agregar bicarbonato de sodio a su fórmula puede potenciar sus efectos y ofrecer resultados más visibles en la higiene diaria.

¿Qué sucede si agregas bicarbonato de sodio a la piedra de alumbre?

El bicarbonato de sodio, explica la enciclopedia en línea Química.es, es un compuesto sólido cristalino de color blanco, altamente soluble en agua y con un sabor alcalino.

Este mineral puede encontrarse de forma natural como mineral o producirse de manera sintética, y su versatilidad lo ha convertido en un básico del hogar gracias a sus múltiples aplicaciones gastronómicas, de limpieza y de cuidado personal.

Aplicar bicarbonato sobre la piedra de alumbre potencia su efecto desodorante sin dejar residuos visibles. Foto: Freepik

Respecto al ámbito del cuidado de la piel, el sitio L’Oréal París lo destaca como un exfoliante suave, capaz de eliminar las células muertas de la superficie cutánea sin causar daños. Además, su naturaleza alcalina ayuda a neutralizar los ácidos, abrir los poros y eliminar impurezas, dejando una sensación de limpieza profunda.

Estas cualidades han motivado que diversas marcas cosméticas incorporen bicarbonato de sodio en sus fórmulas junto con la piedra de alumbre.

Esta combinación crea un desodorante natural más eficaz, capaz de neutralizar olores, absorber la humedad y mantener equilibrado el pH de la piel, reduciendo el riesgo de irritación.

Gracias a su pH alcalino, el bicarbonato neutraliza los ácidos de la piel y combate el mal olor corporal. Foto: Pexels

Por su parte, el portal médico WebMD agrega que el bicarbonato también:

Alivia irritaciones leves, picazón y enrojecimiento tras el afeitado.

Suaviza y aclara la piel gracias a su acción exfoliante.

Para aprovecharlo, se puede espolvorear una pequeña cantidad sobre las axilas o aplicarlo directamente sobre la piedra de alumbre, aunque se recomienda realizar una prueba de sensibilidad previa, ya que cada tipo de piel reacciona de forma distinta.

La piedra de alumbre y el bicarbonato de sodio conforman un dúo natural y accesible que puede convertirse en un gran aliado en la rutina de higiene diaria: una opción libre de químicos agresivos, económica y eficaz para mantener la piel fresca y libre de mal olor.

La combinación de bicarbonato y piedra de alumbre actúa contra bacterias causantes del mal olor. Foto: Instagram @piedradealumbreec

