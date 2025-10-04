En octubre de 2025, las fases de la Luna nos traen fechas clave para fortalecer, revitalizar o darle un estilo nuevo al cabello. Y es que no sólo la energía lunar fluirá durante el mes, sino que el otoño también nos invitará a comenzar un ciclo nuevo con un diferente look.

Mia Astral, experta en astrología y creadora de contenido sobre belleza, ha compartido con sus seguidores de Instagram los mejores días para hacernos un corte de pelo. Sigue leyendo para saber cuáles son.

Renueva tu look estos días de octubre 2025. Foto: Freepik

¿Qué fases de la Luna favorecen más al cabello en octubre?

Durante la Luna Llena (7 de octubre), la cutícula del pelo se abre y esto permite que los nutrientes de los productos que se le ponen penetren mejor. Así que puede ayudar a conseguir un cabello brilloso, con volumen y de aspecto saludable.

Otra fase clave es la Luna Menguante (14 de octubre) que, de acuerdo con los expertos en astrología, ralentiza diversos procesos en los cultivos y la tierra. Hacerse un corte aquí puede ayudar a que mantenga su forma más tiempo. Eso sí, se recomienda aplicar un tinte para que los resultados sean duraderos.

Por otra parte, la Luna Nueva (21 de octubre) marca un periodo de introspección porque se cree que mueve energías internas. Aunque puede beneficiar a los procesos de depilación, no es la mejor etapa para cortarse el cabello ya que crece lento y hasta existe el riesgo de arrepentirte.

Y finalmente tenemos a la Luna Creciente (29 de octubre). Según Mia Astral, dicha fase es apta para impulsar lo que se desea expandir; por eso, en el caso del pelo puede estimular un crecimiento más rápido. Renueva tu look sin miedo y atrévete a probar ese estilo que tanto deseas.

De acuerdo con el calendario lunar, cada fase persigue un objetivo distinto para el cabello. Foto: Freepik

¿Qué cortes de cabello hacerse en otoño 2025?

De acuerdo con el blog de la marca Garnier, los cortes de cabello en tendencia para el otoño 2025 son el shaggy, bixie y en capas largas. Todos ellos recuperan la vibra relajada de la época estacional y estilizarlos no lleva mucho tiempo.

Y si buscas teñir tu melena, el tono cobrizo, rubio caramelo o castaño espresso serán de los más solicitados en los salones de belleza. Particularmente, favorecen a las pieles con subtono cálido.

Desde luego, puedes aprovechar el mes de octubre para realizar otros rituales de belleza como la aplicación de tratamientos detox, barridos de color y hasta alisados permanentes, siempre revisando las fases de la Luna y de la mano de tu estilista.

