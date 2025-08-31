Cada temporada estacional trae consigo un estilo de vestir, de calzado o para el cabello. Durante otoño 2025, un corte en particular reinará porque emula el movimiento de la caída de las hojas de los árboles.

Se trata de un diseño de capas degrafiladas y mucho volumen que favorece a las melenas rizadas. ¿Quieres saber qué corte de pelo es? Sigue leyendo.

Leer también Cuáles son los colores de uñas que serán tendencia en otoño

¿Cuál será el corte de cabello en tendencia para otoño 2025?

Te presentamos al shaggy ondulado, un corte que se caracteriza por sus capas largas y ligeras que generan volumen y realzan la textura natural del cabello.

De acuerdo con estilistas de The Beauty Concept Hair, este corte favorece a diferentes tipos de rostros porque respeta la forma natural de cada melena.

Entre sus principales atributos se encuentran:

Capas que aportan dinamismo sin sobrecargar.

Adaptabilidad, ya que funciona en ondas y rizos de distintas intensidades.

Mantenimiento sencillo, incluso sin peinarse a diario.

La opción de añadir flequillo largo o integrado, según el estilo personal.

El corte shaggy ondulado aporta movimiento, convierte al frizz en un atributo y aumenta la libertad de lucir los rizos al natural, sin alterar su naturaleza del cabello ni someterlo al uso de herramientas de calor.

En definitiva, su aire retro y el protagonismo que le puede dar un flequillo son cualidades que todas desearán aprovechar durante el otoño 2025.

Para que lo tengas en cuenta: en rostros ovalados o alargados, este corte de cabello aporta dinamismo. Pero si tu cara tiene forma circular, es posible que no te favorezca por la cantidad de volumen que lleva en la parte superior.

Lo anterior no quiere decir que no puedas llevarlo, sino que la clave está en personalizar el diseño del corte para resaltar las facciones y un estilista profesional puede ayudarte con eso.

¿Qué mantenimiento necesita el corte shaggy ondulado?

Para que este corte mantenga su estructura y movimiento, el blog de expertos de Wella Professionals sugiere adoptar una rutina de cuidado basada en hidratación y productos que le den textura.

Por ejemplo, optar por shampoos suaves sin sulfatos y con ingredientes hidratantes es una gran idea para conservar el volumen natural de los rizos en cada una de las capas.

Además, productos como los sprays anti frizz, espumas ligeras o shampoos en seco pueden ser aliados para prolongar la silueta y textura distintiva del shaggy.

Si ya te decidiste por este estilo que se robará las miradas durante el otoño, entonces toma en cuenta las siguientes medidas de mantenimiento:

Hidratación continua: aplicar mascarillas nutritivas 1 o 2 veces por semana. Productos adecuados: los sprays texturizantes y cremas para ondas ayudan a definir el shaggy. Secado sin calor extremo: utilizar difusor o dejar secar al aire para conservar la forma natural del cabello. Retoques: acudir al estilista cada 6 u 8 semanas para preservar el diseño en capas.

Para el día a día, los expertos indican que basta con aplicar un spray texturizador que moldee las ondas naturales o un gel para definir los rizos.

Y con ayuda de un cepillo secador también se pueden marcar las puntas del shaggy hacia afuera, ello para crear el mismo look que veíamos en la década de los 60.

Este corte de cabello conserva su toque retro y en el otoño 2025 regresará con un aire y técnicas de mantenimiento nuevas, todo para adaptarse a distintos tipos de ondas y texturas. ¿Te animas a probarlo?

Leer también Cuánto cuesta el anillo de compromiso de Taylor Swift

Recibe todos los viernes Hello Weekend, nuestro newsletter con lo último en gastronomía, viajes, tecnología, autos, moda y belleza. Suscríbete aquí:https://www.eluniversal.com.mx/newsletters