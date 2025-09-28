El cabello también refleja nuestro estado de salud. Para cuidarlo no sólo existen los productos que se venden en el mercado, sino que en la misma naturaleza hay ingredientes que pueden transformarlo por completo.

Una de esas alternativas es la manzanilla, que ha ganado un lugar especial dentro de las rutinas capilares por sus múltiples beneficios. Hoy en particular te decimos cómo prepararla en agua.

El agua de manzanilla tiene propiedades que le dan brillo al cabello. Foto: Freepik

Leer también Conoce la nueva colección de bolsos de Kipling y Snoopy

¿Qué hace el agua de manzanilla en el cabello?

El agua de manzanilla se emplea como enjuague natural gracias a sus componentes activos. Según el blog de la marca Herbal Essences, esta planta posee flavonoides y aceites esenciales que contribuyen a la limpieza del pelo.

También cuenta con propiedades antibacterianas que eliminan las impurezas, los restos de productos como geles y sprays, el sudor y la acumulación de contaminantes ambientales (principalmente humo).

Por si fuera poco, posee un efecto calmante que relaja el cuero cabelludo, así que también puede formar parte de la rutina de cuidado nocturna.

Y según un artículo de la Clínica Hospital Capilar, la aplicación tópica de la manzanilla contribuye a equilibrar el pH del cuero cabelludo, lo que resulta especialmente útil para las personas con pelo graso.

Otros beneficios del agua de manzanilla son:

Estimulación de la circulación sanguínea en los folículos pilosos, lo que favorece el crecimiento.

Sensación de frescura y alivio para los cabelludos sensibles.

Realza los reflejos naturales de los cabellos rubios y castaños claros gracias a sus pigmentos.

rubios y castaños claros gracias a sus pigmentos. Nutre y revitaliza, por lo que el pelo luce más luminoso y manejable.

Su poder antiinflamatorio ayuda en casos de picazón o resequedad.

Protege los folículos y reduce la caída excesiva del cabello.

Finalmente, sus compuestos antimicrobianos reducen la caspa y las molestias que ocasiona en el cuero cabelludo.

La manzanilla no solo embellece tu cabello, sino que actúa como un tratamiento integral para mantenerlo fuerte y saludable.

El agua de manzanilla realza los reflejos naturales del cabello rubio y castaño. Foto: Freepik

¿Cómo usar el agua de manzanilla en el pelo?

El modo de aplicación depende del objetivo. Por ejemplo, se puede preparar una infusión concentrada con flores secas y aplicarla como enjuague tras tu lavado habitual.

Pero si buscas un efecto hidratante, lo ideal es mezclar el agua de manzanilla con aceites vegetales (como el de romero o coco) para crear una mascarilla capilar.

Otra opción es aplicar el agua de manzanilla directamente en el cabello y salir al sol, lo que incrementa su poder aclarante. Tal como lo explica Grisi, este efecto es paulatino pero menos agresivo que otros ingredientes como el limón.

El agua de manzanilla tiene propiedades hidratantes para tu cabello. Foto: Freepik

Su capacidad para limpiar y nutrir el pelo convierte a la manzanilla en un remedio casero eficaz. Aunque no sustituye tratamientos indicados por los especialistas, su uso es una ayuda extra para el cabello.

Leer también El emotivo significado del vestido que Galilea Montijo lució en LCDLF

Recibe todos los viernes Hello Weekend, nuestro newsletter con lo último en gastronomía, viajes, tecnología, autos, moda y belleza. Suscríbete aquí:https://www.eluniversal.com.mx/newsletters