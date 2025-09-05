Tu melena puede contar muchas historias: desde largas sesiones con la plancha, hasta cambios de tinte que dejaron huella. Para devolverle fuerza y brillo sin gastar de más, las mascarillas de plátano son un recurso sencillo y eficaz.

El plátano es rico en vitaminas y minerales que restauran el cabello, además de ser un complemento natural en rutinas capilares. En De Última te dejamos tres mascarillas caseras con plátano perfectas para distintas necesidades de tu pelo.

¿Cómo preparar una mascarilla de plátano y miel para reparar el cabello dañado?

Cuando tu cabello está reseco, opaco y con puntas abiertas, la miel y el plátano son el mejor complemento. Según Kaya Clinic esta mezcla hidrata profundamente y sella la cutícula capilar.

Ingredientes:

1 plátano maduro.

2 cucharadas de miel.

1 cucharada de aceite de oliva.

¿Cabello débil y con quiebre? Refuérzalo con estas mascarillas de plátano. Foto: Pexels

Preparación y aplicación:

Machaca el plátano hasta obtener un puré sin grumos. Incorpora la miel y el aceite. Aplica la mezcla en tu cabello seco, de medios a puntas. Cubre con un gorro de baño. Deja actuar 30 minutos y enjuaga con agua tibia.

¿Qué efecto tiene la mascarilla de plátano y yogur en el cabello quebradizo?

Si tu melena se rompe con facilidad, necesitas una fórmula que le aporte elasticidad. El yogur, al ser rico en proteínas, complementa los nutrientes del plátano y fortalece la fibra capilar. De acuerdo con Kaya Clinic, esta combinación ayuda a prevenir el quiebre del cabello y nutre desde la raíz.

Ingredientes:

1 plátano maduro.

3 cucharadas de yogur natural.

1 cucharadita de aceite de coco.

Foto: Freepik

Preparación y aplicación:

Tritura el plátano y mézclalo con el yogur y el aceite.

Aplica la mezcla en el cabello húmedo, masajeando el cuero cabelludo.

Deja reposar 20 minutos.

Enjuaga y lava con un shampoo suave.

¿Por qué la mascarilla de plátano y aguacate es perfecta para dar brillo al cabello opaco?

El aguacate se caracteriza por su contenido en ácidos grasos que nutren profundamente la melena. Junto al plátano, crea una mascarilla que, de acuerdo con L’Oréal París, potencia el brillo natural y suaviza la textura de tu cabello.

Ingredientes:

1 plátano maduro.

1/2 aguacate maduro.

1 cucharada de aceite de almendras.

Devuélvele brillo y suavidad a tu melena con una mascarilla de plátano y aguacate, 100% natural y fácil de preparar. Foto: Freepik

Preparación y aplicación:

Tritura ambos frutos hasta lograr una pasta homogénea.

Añade el aceite y mezcla bien.

Aplica en todo el cabello y masajea suavemente.

y masajea suavemente. Deja actuar de 25 a 30 minutos.

Retira con abundante agua fría para sellar la cutícula.

Cada cabello tiene sus propias necesidades, pero todos pueden recuperar sus nutrientes con estas mascarillas de plátano. Ya sea que busques reparación, fuerza o brillo, una mascarilla casera puede marcar la diferencia en tu rutina. La próxima vez que tu cabello pida ayuda, recuerda que la solución podría estar más cerca de lo que imaginas, justo en tu cocina.

