El mundo lamenta la muerte del diseñador Giorgio Armani, la cual fue anunciada el jueves 4 de septiembre mediante un comunicado en el que su grupo empresarial expresó: “Con una tristeza infinita, el Grupo Armani anuncia el deceso de su creador, fundador y motor infatigable: Giorgio Armani”.

“En esta empresa siempre nos hemos sentido como una familia. Hoy, es con profunda emoción que sentimos el vacío dejado por quien fundó y alimentó esta familia con visión, pasión y dedicación”, fueron otras de las palabras dedicadas al creativo.

Con la sentida partida del “rey Giorgio”, como le decían, recordamos otras grandes pérdidas que ha sufrido la industria de la moda en 2025. Estos diseñadores de moda han dejado un vacío, sí, pero también un legado que sigue y permanecerá vivo por mucho tiempo inspirando a nuevas generaciones.

Rosita Missoni

La diseñadora italiana Rosita Missoni falleció el 2 de enero de 2025 a los 93 años. Al lado de su esposo, Ottavio “Tai” Missoni —quien murió en 2013—, fundó la marca a inicio de los años cincuenta, la cual bautizaron con su apellido en 1958. Revolucionaron la moda con sus prendas de punto coloridas y tuvieron un gran auge en los años setenta.

Uno de los emblemas de la marca que crearon y perdura es el diseño ‘zig zag’, “una serie de rayas, multicolor y alegre, realizadas utilizando las máquinas Raschel”, explican en el sitio de la casa de moda. Sobre su afición a la moda, Rosita declaró una vez a Vogue: “Es un placer y una pasión”.

Rosita y Ottavio Missoni en Milán en 2003, tras la presentación de la colección primavera-verano 2004. Foto: AFP

Tolita Figueroa

La cultura y la moda en México también despidieron a una gran creativa este año. Tolita Figueroa falleció el 27 de enero, quien es recordada como pionera en el diseño de vestuario y escenografía del país. Su arte tuvo presencia en la danza, el teatro y la ópera, igualmente en el cine.

En el momento de su partida, la Secretaría de Cultura del Gobierno de México expresó: “Durante más de tres décadas, Figueroa colaboró en 163 producciones de teatro, danza, ópera, cine, video y multimedia, muchas de ellas consideradas hoy icónicas, como "Santa Sangre" (1986) de Alejandro Jorodowsky y "Cronos" (1992) de Guillermo del Toro, por la que ganó un Ariel…”.

En septiembre de 2024, recibió la Medalla de Oro Bellas Artes. Foto: Gabriel Pano / EL UNIVERSAL

David Sassoon

El estilo de la princesa Diana es muy influyente al día de hoy. El diseñador británico David Sassoon estuvo detrás de la construcción de ese estilo memorable, femenino, elegante y único, que tenía un balance entre seguir el protocolo y romper algunas reglas. En 1953 se unió a Belinda Bellville y fundó una boutique en Londres llamada Bellville Sassoon, la cual atrajo a la aristocracia británica.

Aunque Diana de Gales vistió muchas marcas, Sassoon se convirtió en su modista de cabecera, responsable de crear el estilo de la princesa desde su entrada en la realeza. El primer look del creativo que lució fue el que llevó al partir a su luna de miel con el entonces príncipe Carlos. El último adiós a David Sassoon fue el 9 de abril de 2025.

Leer también: Giorgio Armani: Conoce a las principales musas del diseñador italiano

Giorgio Armani

El diseñador italiano Giorgio Armani falleció el jueves 4 de septiembre a los 91 años en Milán, Italia. En el comunicado que compartió el Grupo Armani aseguraron que estuvo acompañado de su familia y de Leo Dell'Orco, su compañero durante los últimos 20 años.

El creativo fundó su marca homónima en 1975 y revolucionó la sastrería con chaquetas sin estructura, líneas relajadas y una estética minimalista, impulsó el 'power suit" en la moda femenina y participó activamente en el vestuario para cine, a su vez, vistió a celebridades de diferentes generaciones. Construyó un imperio del que forman parte tanto el prêt-à-porter como la lata costura, además de perfumes, accesorios, artículos para el hogar y hoteles.

El diseñador Giorgio Armani mantuvo su compañía independiente. Foto: AFP

Leer también: Así fue la vida de Giorgio Armani

El adiós a Leonard A. Lauder. En el área de la belleza, vinculada estrechamente con la moda, lamentaron la pérdida del Sr. Leonard A. Lauder, hijo y heredero de Estée Lauder (1906-2004). Falleció a los 92 años el pasado 14 de junio. Comenzó a trabajar en Estée Lauder en el año 1958 e innovó en la industria por más de seis décadas.

Leer también: Muere Leonard A. Lauder, presidente emérito de Estée Lauder, a los 92 años

Recibe todos los viernes Hello Weekend, nuestro newsletter con lo último en gastronomía, viajes, tecnología, autos, moda y belleza. Suscríbete aquí: https://www.eluniversal.com.mx/newsletters