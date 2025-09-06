Seguro conoces la frescura de la menta en una bebida o un postre, pero ¿sabías que también puede transformar tu cabello?

El aceite esencial de menta, extraído de la planta Mentha piperita, ha pasado de ser un remedio para malestares digestivos a convertirse en un aliado para el cuidado del pelo.

Cada gota esconde beneficios que van desde estimular el crecimiento hasta equilibrar el cuero cabelludo.

Un masaje con aceite de menta en el cabello estimula la circulación y fortalece los folículos. Foto: Freepik

¿Qué hace el aceite de menta en el cabello?

El secreto de este producto es el mentol, su componente principal; dicho compuesto actúa como vasodilatador, lo que significa que aumenta la circulación sanguínea en el cuero cabelludo, permitiendo que los folículos reciban más oxígeno y nutrientes.

Pero hay muchos más beneficios del aceite de menta para el cabello, por ejemplo:

Más densidad: según la National Library of Medicine, el aceite de menta puede favorecer el crecimiento capilar de manera natural a diferencia del minoxidil.

puede favorecer el crecimiento capilar de manera natural a diferencia del minoxidil. Folículos fuertes: un masaje con este aceite diluido estimula la circulación de la sangre en los folículos, ayudando a que el cabello crezca grueso y fuerte.

Entorno saludable: sus propiedades antimicrobianas y antiinflamatorias mantienen el cuero cabelludo libre de bacterias e irritaciones, condiciones que suelen complicar el crecimiento.

Refresca y calma el cuero cabelludo.

Regula la producción de grasa, ideal para cabello con tendencia a la oleosidad.

con tendencia a la oleosidad. Reduce la inflamación y la picazón.

Funciona como acondicionador natural, aportando suavidad e hidratación.

Limpia de manera natural gracias a sus propiedades antisépticas.

Según la farmacéutica Matilde Rodríguez Garay (Matufarma), la presencia de mentona —otro componente activo de la menta— potencia más la circulación y refuerza los efectos sobre el crecimiento.

¿Cómo usar el aceite de menta en el cabello?

El uso directo de cualquier aceite esencial no es recomendable, ya que puede provocar irritación. Por eso, se recomienda diluirlo en el shampoo y aplicarlo de la siguiente manera:

Diluir antes de usar: mezcla 2 o 3 gotas del aceite de menta en tu shampoo favorito.

en tu shampoo favorito. Masaje capilar: aplica la mezcla en el cuero cabelludo con movimientos circulares durante 3 minutos.

Dejar actuar: espera 5 minutos antes de enjuagar. Termina tu rutina con acondicionador.

Tal como lo indica la American Academy of Dermatology, los aceites esenciales pueden complementar el cuidado capilar siempre que se usen diluidos y con precaución.

La sensación refrescante del aceite de menta para el cabello deja tu melena ligera y saludable. Foto: Freepik

Si bien el aceite de menta no sustituye tratamientos médicos para el crecimiento del pelo, puede ser una ayuda extra para mantenerlo fuerte, fresco y saludable. ¿Te animas a probarlo?

