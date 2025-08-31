¿El hilo dental tiene más usos que para el aseo bucal? Pues en redes sociales este producto se ha convertido en el truco estrella para remover las uñas postizas.

Dicha técnica se volvió viral porque promete rapidez y practicidad, pero ¿realmente funciona? Aquí te contamos los detalles.

Esta técnica sugiere que el hilo dental puede retirar las uñas postizas sin dañar las naturales. Foto: Freepik

¿En qué consiste la técnica de quitar las uñas postizas con hilo dental?

Las uñas postizas, conocidas como como press-on nails, son extensiones e plástico ABS, las cuales vienen con un pegamento al reverso o uno en formato líquido para hacer su aplicación.

Son económicas y duraderas, atributos que les han valido un lugar dentro de los salones de belleza y más aún entre las personas que disfrutan hacerse su manicura en casa.

Por lo regular, se remueven con acetona o simplemente se caen con el paso del tiempo y el uso; aunque durante los últimos días ha cobrado visibilidad el método del hilo dental.

De primer momento parece una técnica sencilla, pues sólo implica el uso de un hilo sedoso para separar la uña postiza de la natural. El objetivo es despegarla poco a poco sin aplicar demasiada fuerza.

¿Cómo se realiza? Primero se deben remojar las uñas en agua tibia con jabón (durante 10 a 15 minutos) para ablandar el pegamento. Después, con un empujador de cutículas se levanta el borde para meter el hilo dental.

El siguiente paso es pasar el hilo dental con movimientos lentos hasta desprender la uña. Al final, se lima suavemente la superficie y se aplica aceite (de almendra o argán) para hidratar.

La técnica funciona, pero es importante no forzar el desprendimiento, ya que podría debilitarla las uñas y causar fragilidad.

El hilo dental sirve para remover las uñas postizas, pero se debe usar con cuidado. Foto: Freepik

¿Qué precauciones tener al remover las uñas postizas con hilo dental?

Aunque es un método sencillo, puede dañar tus uñas si no tienes paciencia o lo haces demasiado rápido. Por eso, considera lo siguiente:

Si pasas el hilo con fuerza, puedes adelgazar la uña natural.

Espera a que la uña postiza crezca un poco para que el proceso sea más fácil.

Pide a otra persona que sostenga el hilo mientras tú controlas el movimiento.

El método del hilo es una alternativa práctica para quitar este tipo de manicura en casa, siempre y cuando se haga con cuidado para no producir efectos negativos.

Así que ya lo sabes: con paciencia, agua tibia y un simple hilo dental, puedes despedirte de tus uñas postizas sin dramas ni daños.

Este método busca minimizar el daño en las uñas, siempre y cuando se realice con cuidado y sin prisas. Foto: Freepik

