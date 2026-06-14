Pachuca.- Por el delito de robo calificado, dos agentes de la Policía Municipal de Tizayuca, Hidalgo, fueron detenidos por elementos de seguridad pública estatal, luego de que se libraran las órdenes de aprehensión correspondientes. De acuerdo con la información disponible, los hechos ocurrieron en abril de este año, en que los agentes identificados con las iniciales J.A.H.L. y J.A.I.R. presuntamente sustrajeron un automóvil en la zona industrial de Tizayuca.

Según se dio a conocer, los policías no se percataron de que en el lugar había cámaras de videovigilancia, por lo que fueron captados durante la comisión del ilícito.

De esta manera, en operativo encabezado por agentes de seguridad pública estatal, fueron detenidos los elementos policíacos mientras se encontraban en sus actividades.

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Las grabaciones sirvieron como elementos de prueba para integrar la carpeta de investigación y obtener las órdenes de aprehensión, las cuales fueron ejecutadas este día. Asimismo, se informó que ambos agentes continuaban en activo con funciones al interior de la corporación, pese a que ya existían señalamientos relacionados con este hecho delictivo.

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