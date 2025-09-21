Los pies son el soporte de nuestro cuerpo porque cargan con las jornadas interminables, las prisas cotidianas y las incomodidades de los zapatos. Es normal que terminen cansados, hinchados y con mucho dolor.

​Pero darles un baño con agua tibia y sal de mar puede relajarlos, dejándolos listos para el siguiente día. En De Última te decimos cómo se hace este remedio casero.

Un baño con sal de mar reduce la hinchazón de los pies tras un día agotador. Foto: Freepik

¿Cuáles son los beneficios del agua tibia con sal marina en los pies?

De acuerdo con especialistas de la Clínica Universitaria de Podología de la UCM, esta práctica relaja los músculos, mejora la circulación y combate las molestias ocasionadas por usar zapatos apretados, con tacones altos y plataformas pronunciadas.

Después de un día pesado, usar agua tibia con sal marina en los pies puede ayudar a los siguientes propósitos:

Reducir la hinchazón: la sal marina disminuye la retención de líquidos, lo que desinflama los tobillos y empeines.

Aliviar el cansancio muscular: el agua tibia relaja las fibras musculares después de largas caminatas o estar parada por muchas horas.

Propiedades antimicrobianas: la sal crea un entorno menos favorable para la reproducción de bacterias y hongos.

Exfoliación natural: suaviza la piel endurecida, principalmente en los talones, y ayuda a eliminar las células muertas.

endurecida, principalmente en los talones, y ayuda a eliminar las células muertas. Regula el estrés: de acuerdo con un artículo publicado por el Journal of Alternative and Complementary Medicine, los baños de pies reducen los niveles de estrés gracias al efecto combinado del calor con los minerales provenientes de la sal.

¿Cómo usar el agua tibia con la sal de mar en los pies?

Si quieres probar este ritual para el cuidado de pies, te dejamos un paso a paso:

Ponte tu pijama y reproduce tu música favorita para relajarte.

En un recipiente, donde entren tus pies sin doblarlos, agrega agua tibia (no caliente).

Coloca de 2 a 3 cucharadas de sal de mar gruesa por cada litro de agua.

Sumerge tus pies durante 20 minutos; aprovecha para ponerte una mascarilla o exfoliar tus manos.

durante 20 minutos; aprovecha para ponerte una mascarilla o exfoliar tus manos. Después, seca tus pies (incluyendo el área entre los dedos) para evitar la aparición de hongos.

En el último paso tienes dos opciones: aplica una crema hidratante o realiza un masaje ligero con un aceite para relajar la piel.

La Clínica Sanabria recomienda repetir este proceso 3 veces por semana, tiempo suficiente para combatir la retención de líquidos y suavizar los pies.

Secar bien los pies tras remojarlos con agua tibia y sal de mar es clave para evitar los hongos. Foto: Freepik

Un año de pies revitaliza la piel , conserva su higiene y hasta te permite tener unos minutos de desconexión del estrés diario. ¿Te animas a probarlo?

