Hace un par de meses, Christian Louboutin presentó su línea Sartorial en el marco de la Semana de la Moda masculina de París. El estilo elegante de la firma de lujo entró a los espacios del Hôtel de Crillon y sorprendió con los detalles del nuevo calzado masculino para caballero para la temporada primavera-verano 2026.

Louboutin presenta una colección sofisticada y moderna. Foto: Cortesía

Así es la línea Sartorial de Christian Louboutin

Durante la presentación, tomaron diferentes salones del Hôtel de Crillon para que los presentes admiraran modelos específicos.

Salon des Batailles: La mariposa bordada

Un grupo de artesanos exhibió las técnicas llamadas 'patine' y 'glaçage', “métodos con los que se logra el distintivo acabado tridimensional y brillante de la línea de zapatos Chambeliss”, explican. El efecto patinado aporta un acabado envejecido que es sofisticado y hermoso.

La artesanía es invaluable en la moda contemporánea. Foto: Cortesía

La demostración también incluyó la técnica del bordado artesanal elaborada por el taller parisino Maison Lesage. Esta técnica se puede apreciar en algunos de sus nuevos modelos que tienen una mariposa bordada a mano, uno de los detalles más llamativos de la colección.

La mariposa es una obra de arte. Por ejemplo, en el diseño de una emplearon capas de organza, hilos metálicos, lentejuelas, cuentas de vidrio y cristales. El resultado es definido por la marca como “un poderoso homenaje al savoir-faire artesanal”.

La mariposa es uno de los elementos que protagonizan la colección. Foto: Cortesía

Salon des Aigles: Los botines con cristales y perlas

En este salón, cuatro artistas recrearon lo que podría ser un día de un dandi, hombre que históricamente se ha caracterizado por tener un estilo refinado. ¿Qué calzado usaría un dandi moderno? Según su presentación en París, para Louboutin, en la mañana podría llevar sus nuevas botas ecuestres bautizadas como ‘Lord Chamb’, que se pueden hallar con efecto cocodrilo y patinado. El diseño presenta dos hebillas cruzadas, ojales metálicos y cordones.

Para la noche de ese dandi imaginario proponen el mocasín ‘O Louvre’, con la elegancia del charol, y el ‘Circus Booty Perla’, botines cortados a láser, con 10,000 cristales y perlas colocados a mano. Este último modelo que mencionamos es un diseño ‘statement’ que podría inspirar un nuevo estilo en la moda masculina.

Las botas de inspiración ecuestre y los botines con cristales. Foto: Cortesía

Salon Marie-Antoinette: El alfiler en la parte delantera

La línea Chambeliss de Louboutin se exhibió en el Salon Marie-Antoinette. El zapato Chambeliss original es un clásico Derby y se caracteriza por tener un elegante alfiler metálico en la parte delantera, “este detalle se inspira en el tradicional alfiler de cuello de camisa, un accesorio clásico de la sastrería”, detallan.

En la colección hay diferentes versiones de este calzado con el pin distintivo presente. No solo encontramos la silueta del derby, también hay botines, mocasines, zapatos monk (con hebillas), en colores como azul, café y negro; y también hay modelos con efecto patinado y acabado de cocodrilo.

El alfiler distintivo de la línea es como una joya. Foto: Cortesía

Quienes tienen curiosidad por explorar estos diseños pueden buscar estos nombres de modelos de la línea Sartorial cuando esté más cercana la primavera en la web de la marca: Chambelimoc, Chambelimonk, Chambelimonk Boot, Chambeliboot, Lord Chamb, Chambeliss Night Strass y Chambelimoc Night Strass.

“La presentación Sartorial masculina de Christian Louboutin es una celebración del legado, la creatividad y la artesanía, expresada con una elegancia atemporal y excelencia artesanal”, concluyen.

¿Te gusta este estilo de calzado?, ¿cuál modelo fue tu favorito?

