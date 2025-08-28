Desde el mes de septiembre diferentes ciudades del mundo empiezan a celebrar su Semana de la Moda, donde exhibirán las propuestas para la temporada primavera-verano de 2026; por ejemplo, en pocos días, el 11 de septiembre, los ojos del mundo ya estarán puestos en la pasarela de Nueva York, posteriormente, el turno será de Londres, del 18 al 22.

¿Y México? Hace un par de días, la plataforma Volvo Fashion Week México reveló las fechas en que se llevará a cabo la semana de la moda nacional en la CDMX, bajo la premisa de que somos “Ciudad de la moda”.

“Ciudad de la moda, una alegoría de México, un crisol de creatividad, cultura y talento. Aquí, la moda florece sin límites, abrazando la diversidad y la pluralidad que nos definen”, detallan en un comunicado.

Esta es la segunda edición en la que la semana de la moda cuenta con la alianza con la marca de autos Volvo Car México. “(...) Con un enfoque en la innovación y la sostenibilidad, Volvo busca consolidar su compromiso con la creatividad mexicana, apoyando a los diseñadores y a la industria que reflejan el espíritu de progreso y transformación del país”, aseguran.

Diseño de Julia y Renata presentado en mayo de 2025 en Volvo Fashion Week México. Foto: Especial. Volvo Fashion Week México

Santa María la Ribera: la pasarela de la semana de la moda

Entre los detalles que compartieron esta semana, tenemos la noticia de que Volvo Fashion Week México se realizará en un espacio ubicado en la colonia Santa María la Ribera.

“Santa María la Ribera se convertirá en nuestro escenario, un lienzo donde la tradición y la cultura local se fusionan para dar vida a una semana de la moda única. ​​Dejamos atrás las fórmulas del pasado para abrazar un ecosistema de la moda inclusivo, diverso y creativo”, detallan.

Cuándo se realizará Volvo Fashion Week México

La próxima edición de Volvo Fashion Week México será entre el 15 y el 18 de octubre.

Aún no comparten los detalles del talento que se presentará. Algunos diseñadores mexicanos que formaron parte de la primera edición de 2025 fueron Alfredo Martínez, Carla Fernández, Francisco Cancino, Julia y Renata, Pineda Covalin y Raquel Orozco, entre otros.

Santa María la Ribera acogerá el talento presente en la semana de la moda mexicana en octubre. Foto: Especial

“Damos voz a los diseñadores que están redefiniendo la moda mexicana. Sin importar si son nuevos, emergentes o ya posicionados, creemos en el poder de la creatividad para transformar el mundo. Más allá de los desfiles, creamos un espacio único para el diálogo, la colaboración y el crecimiento de toda la industria”, dicen en el comunicado.

Desfiles de Alfredo Martínez y Francisco Cancino en la primera edición como Volvo Fashion Week México. Foto: Especial, Volvo Fashion Week México

Aunque el acceso a los desfiles es por invitación, las redes sociales de la plataforma se convierten en una ventana abierta que acerca al público general y al mundo a las nuevas colecciones de las marcas mexicanas que se presentan.

En Instagram: @fashionweekmx.

“Volvo Fashion Week México octubre 2025 busca ser más que una plataforma: un movimiento. Es una invitación a soñar, crear, inspirar y transformar la moda, la ciudad y el mundo”, concluyen.

